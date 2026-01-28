Protección y empoderamiento de mujeres prioritario: De la Luz Vega

Regidora del Partido del Trabajo

Por Arturo Baena

Naucalpan, Mex.- “Aunque aún falta mucho por hacer, sin duda alguna que los tres órdenes de gobierno se preocupan y ocupan por el empoderamiento y protección de las mujeres. En este tema, desde luego que coadyuvamos para el fortalecimiento de nuestro género”.

Así lo expresó en entrevista, la regidora del Partido del Trabajo (PT), María de la Luz Vega, al refrendar su compromiso de seguir apoyando el desarrollo social de las y los naucalpenses, toda vez que es una prioridad. “Las puertas de la cuarta regiduría siempre están abiertas para escuchar y atender sus demandas”, dijo.

De la Luz Vega puntualizó que “Naucalpan es aliado de los gobiernos estatal y federal en la lucha por las causas justas de las mujeres, para que vivan libres, seguras y con un futuro garantizado y en ello, no daremos ni un paso atrás”.

En el marco del “Día Naranja”, la representante popular, destacó el liderazgo femenino de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, al tiempo de remarcar que “desde la regiduría y desde el PT, seguiremos luchando por que se implementen acciones concretas a su favor”.

Finalmente, María de la Luz Vega recordó que en el municipio de Naucalpan se llevan a cabo diversas obras como son los caminos seguros para que las mujeres puedan transitar con libertad y sin temor, afirmó.