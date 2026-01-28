Anuncia el alcalde Isaac Montoya Márquez más obras para Naucalpan

Rescate de la Avenida Ingenieros Militares

Naucalpan, Méx.- El gobierno de Naucalpan habrá de contribuir al rescate inédito e histórico del Periférico Norte anunciado por el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez, con la intervención de casi 10 kilómetros, tras el primer tramo con concreto hidráulico, en breve se iniciará un segundo de 3.2 kilómetros con una inversión de 115 millones de pesos.

Además, se proyecta el rescate integral de la Avenida Ingenieros Militares y concluir el proyecto del Par Vial de San Mateo Nopala, anunció el presidente municipal Montoya Márquez.

El alcalde realizó diversos anuncios, tras agradecer y destacar la reciente visita que realizó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez a Naucalpan, para supervisar las magnas obras como lo son la rehabilitación histórica e inédita del Periférico Norte, que no se hacía en 25 años una intervención de tal magnitud y del avance del Mexicable, con un avance de más del 68 por ciento.

Montoya Márquez, acompañado por la directora de Desarrollo Urbano, del secretario del Ayuntamiento y del Comisario de la Guardia Municipal, subrayó que, la intervención del segundo tramo con concreto hidráulico MR-45 del Periférico Norte, ya se aprobó en Cabildo y se realizará del límite con Tlalnepantla en el punto de Ciudad Satélite, donde se le conoce como los Viveros, hasta la calle Baden Powell.

También contempla la construcción de banquetas que nunca han existido en la zona del Periférico. Además para evitar molestias mayores a los miles de automovilistas se realizarán cortes parciales, se avanzará por carriles para menores afectaciones en coordinación con la Junta de Caminos.

Con el rescate integral de la zona fronteriza con la Ciudad de México, que es la Avenida Ingenieros Militares, dijo que se realizará un sendero seguro y poner orden en esta zona que es muy caótica.