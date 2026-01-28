Presenta Ecatepec “Operativo Tormenta”

Ecatepec, Méx.- El gobierno de este municipio puso en marcha una gran campaña para reducir 50 por ciento las inundaciones en el municipio, la cual se basa en obras, prevención, limpieza de cauces y recolección de basura. La alcaldesa Azucena Cisneros Coss presentó el operativo Tormenta 2026, estrategia de prevención y atención de inundaciones en la que participan las áreas de Servicios Públicos, Protección Civil, el organismo de agua potable, Obras Públicas y Seguridad Ciudadana. Aseguró que las acciones preventivas son importantes y el objetivo concreto es reducir 50 por ciento el riesgo de inundaciones en zonas históricamente vulnerables, que cada temporada de lluvias sufren afectaciones.