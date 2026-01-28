ABREN CUATRO EXPOSICIONES SIMULTÁNEAS EN LA BIBLIOTECA VASCONCELOS

“Tántalo”, “Aullidos púrpura. Contranarrativas visuales de los cuerpos femeninos enfermos”, “Dadoras de vida: un acercamiento al arte a través del tacto” y “Bestiario fantástico” llegan al recinto

Cada exhibición cuenta con visitas y talleres participativos

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Bibliotecas (DGB), presenta cuatro exposiciones simultáneas en la Biblioteca Vasconcelos; cada una se acompaña de visitas mediadas y talleres participativos.

Del 31 de enero al 1 de marzo de 2026, se presenta “Tántalo”, muestra que reúne obras de gran formato del artista francés Louis Jacquot. El título alude tanto al mito griego –del hombre condenado a desear eternamente lo inalcanzable–, así como al elemento químico del mismo nombre, valioso pero escaso.

Desde la doble referencia, la exposición explora un universo de tensiones y contradicciones que se manifiestan en la potencia visual de su obra. Cabe destacar que la inauguración se realiza en el marco de la Semana del Arte en la Ciudad de México.

A partir del 7 de febrero y hasta el 8 de marzo se visitará “Aullidos púrpura. Contranarrativas visuales de los cuerpos femeninos enfermos” de Ana Herrera. Es un documental fotográfico, mismo que surge de la experiencia personal de vivir con lupus, enfermedad autoinmune que afecta mayoritariamente a mujeres.

La artista transforma su vivencia en una reflexión colectiva que visibiliza el dolor silencioso, así como las violencias simbólicas, sociales y médicas que atraviesan los cuerpos enfermos y sus narrativas.

Mientras que, del 7 de febrero al 8 de marzo de 2026, se expondrá “Dadoras de vida: un acercamiento al arte a través del tacto” de la pintora Shino Watabe. La creadora con discapacidad visual presenta una exposición que invita a experimentar el arte mediante el tacto.

A través de relieves, texturas y contrastes, sus obras abordan temas como la vida y la muerte, la luz en medio de la oscuridad y las aspiraciones humanas. Asimismo, la muestra promueve un acceso digno e inclusivo al arte pictórico, tanto para personas con discapacidad visual como para quienes no la tienen.

Del 14 de febrero al 15 de marzo se apreciará “Bestiario fantástico” a través de la cual, la Asociación Mexicana de Gráfica e Interacción Plástica, A.C. (AMGIP), reunirá trabajos desarrollados con técnicas clásicas como grabado, pintura y escultura.

Inspirada en criaturas imaginarias con significados simbólicos, la exposición colectiva celebra la creatividad, la diversidad técnica y la riqueza visual de la gráfica contemporánea.

Con actividades como las muestras que llegan, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México reafirma su compromiso con la promoción de actividades culturales en el espacio público abierto a la diversidad cultural.

La Biblioteca Vasconcelos invita al público a recorrer las exposiciones, encontrar resonancias personales y descubrir nuevos mundos a través del arte. Para conocer horarios de las inauguraciones, visitas mediadas y actividades paralelas, se invita al público a seguir las redes sociales oficiales del recinto.