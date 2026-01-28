La extorsión mantiene “de rodillas” a empresarios: Coparmex

Delito en ascenso en el país

El sector patronal aseguró que esta práctica afecta las decisiones de inversión de las empresas y limita su crecimiento

La extorsión en México, un delito en ascenso, mantiene “de rodillas a los empresarios”, denunció la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), por lo que urgió a considerarlo como un tema de prioridad nacional, pues este delito se ha convertido en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en México.

Para el sector patronal este no es un fenómeno aislado ni transitorio, sino que es una presión constante que se está consolidando como un delito estructural. Durante el 2025, la extorsión creció en 20 de las 32 entidades del país, evidenciando un problema que se expande a casi dos tercios del territorio nacional, alertó el organismo privado que lidera Juan José Sierra.

“A nivel estatal, la extorsión muestra una concentración crítica que evidencia fallas estructurales en la contención del delito. Cinco entidades —Estado de México, CDMX, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz— concentran 65.2% de las víctimas, mientras que solo en las 10 entidades con mayor número de víctimas se acumula el 81.0% del total nacional”, señaló la Coparmex.

El 68.8 por ciento de los eventos se realizó vía telefónica y en 31.2 por ciento de las denuncias el cobro se vinculó con alguna autoridad o personas con apariencia de autoridad, lo que agrava el daño económico y mina la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el Estado de Derecho.

Costos para actividad empresarial

La Coparmex expresó: “sostenemos que la extorsión se ha convertido en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en México”.

“No se trata de un fenómeno aislado ni transitorio, sino de una presión constante que afecta decisiones de inversión, encarece la operación cotidiana y limita la capacidad de crecimiento de las empresas, particularmente en determinadas regiones.

“Al cierre de 2025, los datos abiertos de Incidencia Delictiva del SESNSP revelan una paradoja alarmante: pese a que se observa evidencia de reducción en algunos delitos, la extorsión se consolida como un delito estructural que continúa expandiéndose y afectando directamente la operación de las empresas, sin mostrar señales de contención efectiva”, dijo Coparmex.

En comparación con 2015, el número anual de víctimas pasó de 6,223 a 11,081, lo que implica un aumento de casi 78.1% en 10 años, reflejando una tendencia sostenida que erosiona la actividad económica local.

“Al focalizar el análisis en la tasa de víctimas de extorsión por cada 100,000 habitantes y considerar únicamente los 20 municipios con los niveles más altos del país, se observa una fuerte concentración territorial: Guanajuato aporta 8 municipios a este grupo, la Ciudad de México concentra 4 y Nuevo León cuenta con 2”.

Esta disparidad confirma que la efectividad de las estrategias locales marca la diferencia y que la ausencia de acciones contundentes permite que la extorsión se expanda con rapidez.

“Desde Coparmex sostenemos que estos datos obligan a colocar la extorsión como prioridad nacional de política pública. Si bien es relevante la aprobación de la Ley General para combatir este fenómeno, resulta indispensable que, con toda prioridad, los gobiernos locales constituyan las unidades especializadas en las Fiscalías Estatales para atender este grave delito”, consideró.

Los empresarios demandaron fortalecer el Estado de Derecho, garantizar seguridad efectiva y combatir con inteligencia a los grupos que operan al margen de la ley es indispensable para proteger la inversión, preservar empleos formales y asegurar que las empresas puedan operar sin coerción.

Alcanza extorsión su nivel más alto en tres años: Inegi

El número de hogares con víctimas de extorsión en México incrementó en el país durante el segundo semestre de 2025, al ubicarse en 14.1%, el nivel más alto de los últimos tres años, de acuerdo con la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Inegi.

Este delito ha sido el único que, durante la actual administración, no ha dejado de crecer en las distintas estadísticas oficiales presentadas por las autoridades de seguridad.

La Ensu, que mide la percepción de inseguridad y la victimización, reporta que en el primer semestre de 2023 el total de hogares con al menos una víctima de extorsión en México fue de 11.1%, bajando ligeramente a 10.7% al cierre de ese año.

Al año siguiente, en el primer semestre de 2024, la cifra se incrementó a 11.3% y en el segundo semestre de 2024 se ubicó en 11.4%, manteniendo una tendencia al alza constante.

Sin embargo, el año pasado la problemática se agudizó: en el primer semestre alcanzó el 12.5% y en el segundo semestre se elevó drásticamente a 14.1% de los hogares afectados por la extorsión en México.

El pasado 11 de diciembre, el Consejo Nacional de Seguridad reconoció que este delito seguía creciendo, por lo que adoptó medidas urgentes con la intención de que la incidencia sea abatida durante este 2026.

Entre las acciones destaca la armonización de las legislaciones locales con la federal; se dio plazo a gobernadores y a la Ciudad de México hasta el último día hábil de este mes para presentar iniciativas de reforma en sus congresos.

Además, la Fiscalía General de la República (FGR) deberá emitir un manual de operación para fiscalías especializadas sobre la recepción de denuncias e investigación de la extorsión en México.

La encuesta también reporta un incremento en hogares con víctimas de fraude (bancario y al consumidor), pasando de 10% en el segundo semestre de 2024 a 11.4% en el mismo periodo de 2025.

El Inegi detalla que en el segundo semestre de 2025, el 3.7% de los hogares reportó robo a casa-habitación, 2.5% robo total de vehículo, 9% robo de autopartes y 8.3% asalto en la calle o transporte público.