Apoyo el GEM a personas vulnerables con 49 millones de viajes gratuitos

En los sistemas Mexibús y Mexicable

Tlalnepantla, Estado de México.– Para consolidar la inclusión social y contribuir a la economía familiar de los grupos vulnerables del Valle de México, el gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez ha destinado 486 millones 305 mil pesos para favorecer los traslados gratuitos de personas con discapacidad, adultos mayores y niños menores de cinco años, así como libres transbordos en los sistemas Mexibús y Mexicable.

Este monto representa más de 49 millones de viajes en estos sistemas de transporte masivo, del 1 de julio de 2024 al 25 de enero de 2026, de los cuales, 24 millones 806 mil 190 usuarios viajaron de forma gratuita y 24 millones 590 mil 811, fueron libres transbordos.

Rosa María Zúñiga Canales, Directora General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem), afirmó que, gracias a esta política social implementada por el Gobierno estatal, las y los mexiquenses de comunidades apartadas o de difícil acceso de Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Tecámac, Zumpango, Coacalco, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla, se trasladan de manera segura y eficiente.

Recordó que, por indicación de la Gobernadora Delfina Gómez, se mantendrá vigente este programa para beneficiar a los sectores más desfavorecidos, para atender sus necesidades con beneficios directos para todas y todos.

Suma GEM más de 70 mil motociclistas certificados

Para avalar que quienes conducen motocicletas cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para una conducción segura, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad, suma 70 mil 423 motociclistas certificados.

Desde el 7 de enero de 2025, la certificación de motociclistas se estableció como requisito indispensable para tramitar la licencia de conducir tipo “C”, correspondiente a este tipo de vehículos. El objetivo es prevenir hechos de tránsito y proteger la vida de motociclistas, peatones y usuarios de la vía pública..