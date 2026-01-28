Alistan homenaje a Germán Lizárraga para el Carnaval Mazatlán 2026

«Arriba la Tambora»

Ha llevado el nombre de Sinaloa a nivel internacional durante 75 años

Por Gloria Carpio

La presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, anunció los detalles de un emotivo homenaje a Don Germán Lizárraga, reconocida figura de la música sinaloense, quien ha dedicado 75 años a enaltecer el nombre de Mazatlán en diferentes países del mundo. Es por ello que será laureado durante el Carnaval de Mazatlán 2026.

«Es muy importante para nosotros reconocer a quienes han dejado un legado en la música sinaloense. Don Germán Lizárraga lo ha hecho, ha puesto en alto el nombre de Mazatlán, el nombre de Sinaloa, recorriendo varios países», destacó la presidenta en entrevista para DIARIO IMAGEN.

El acto de reconocimiento contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Sinaloa (OSLA) y la presencia de grandes voces de la música regional mexicana. Palacios Domínguez detalló que «van a estar acompañándolo con mucho cariño» artistas que han pertenecido a grandes agrupaciones como El Recodo.

Entre los músicos confirmados para el homenaje se encuentran Julio Preciado, Carlos Sarabia, El Mimoso y Germán Montero, así como «muchísimos más de las grandes de la música sinaloense».

Lizárraga desfilará en un carro alegórico especialmente preparado para la ocasión, consolidando su presencia en las festividades del Carnaval que celebra 128 años de tradición.

Patrimonio cultural

La presidenta enfatizó que este Carnaval 2026, bajo el lema «Arriba la Tambora», será una experiencia única donde se destacará la música sinaloense en todos sus formatos. «A quienes nos visiten en Mazatlán al Carnaval Arriba la Tambora, van a poder ver en todos los carros alegóricos algo tradicional de nuestra música sinaloense», expresó.

Palacios Domínguez añadió que habrá sorpresas adicionales que serán promocionadas en redes sociales, con arte distribuido «por donde quiera que vean en nuestro Mazatlán, desde el carnaval, desde el malecón, desde la Plazuela Machado».

La presidenta municipal confirmó su participación en las coronaciones durante el carnaval. «Su servidora me toca coronarla junto con el gobernador», refiriéndose a la reina del carnaval, mientras que la coronación de los juegos florales será especial, a cargo del poeta laureado en el premio Clemencia Isaura.

128 años de tradición

Destacó la relevancia familiar en las festividades: Jimena, hija de Poncho Lizárraga, «fue reina de la poesía en 2025, puesto que la familia Lizárraga pues también estará este año muy orgullosos de ver a ella desfilar». Y añadió que “este año el Rey de la alegría es Javier Osuna ‘El Chiras’, cantante de la Banda MS, por lo que la agrupación acompañará a su rey”.

Palacios Domínguez concluyó explicando que «este carnaval de Mazatlán que tiene 128 años de tradición es muy especial sobre otros carnavales en el país y en el mundo gracias a esas tradiciones que han permanecido y que forman parte de nuestro patrimonio cultural».

El Carnaval Mazatlán 2026 promete ser una celebración que combina reconocimiento al legado artístico con la preservación de tradiciones que definen la identidad sinaloense.

Carnaval de Mazatlán 2026 proyecta

derrama superior a mil 200 mdp

En el espacio Punto México de la Secretaría de Turismo se llevó a cabo la presentación del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026. Arriba la Tambora, que se llevará a cabo del 12 al 17 de febrero, destacando este instrumento como eje central del concepto de esta edición, en reconocimiento a su valor identitario y cultural.

En representación de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, la subsecretaria de Turismo, Nathalie Desplas Puel, encabezó la presentación, acompañada por la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, y la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, con quienes subrayó que esta tradición honra la identidad del puerto y preserva el sonido de la tambora como símbolo vivo de la cultura sinaloense.

En ese marco, Desplas Puel destacó que el Carnaval de Mazatlán se alinea con la visión del Gobierno de México de impulsar el desarrollo con bienestar y Prosperidad Compartida, y recordó que, como ha señalado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cultura es un pilar fundamental para fortalecer la identidad, dinamizar las economías locales y proyectar a México ante el mundo, valores que se expresan plenamente en esta celebración.

“El carnaval mazatleco levanta la voz para decirle al mundo que su historia sigue viva, que su música sigue marcando el paso y que su gente continúa celebrando con alegría, con unidad y con dignidad”, afirmó Desplas Puel.

De acuerdo con las estimaciones, el Carnaval permitirá alcanzar una ocupación hotelera del 87 por ciento, con una expectativa de 92 mil turistas, quienes generarán una derrama económica superior a los mil 100 millones de pesos.

Asistencia total de más de 1.26 millones de personas

Asimismo, se prevé una asistencia total de público de más de 1.26 millones de personas, lo que permitirá alcanzar una derrama económica estimada en mil 209 millones de pesos, beneficiando directamente a prestadores de servicios, comercios, sectores creativos y a la industria cultural vinculada al evento.

Además, para garantizar una celebración segura y ordenada, se implementará un operativo especial de seguridad con la participación de tres mil elementos de los tres niveles de gobierno, incluyendo autoridades municipales, estatales y federales, reforzando tareas de vigilancia, atención ciudadana y protección civil.

La subsecretaria destacó que: “la riqueza cultural de México es del pueblo, y el Carnaval Mazatleco es una expresión viva de este patrimonio que debemos proteger, celebrar y proyectar con orgullo”, afirmó. Añadió que la tambora “ha sido voz, memoria y orgullo de Sinaloa por generaciones”, razón por la cual constituye un símbolo esencial del Carnaval.

En su oportunidad, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, resaltó la identidad cultural que el Carnaval representa para Mazatlán.

“Hoy, en este espacio que celebra la grandeza de México, traemos el latido de un puerto que canta, que baila y que nunca deja de soñar; traemos a Mazatlán y, con ello, a su mayor fiesta: el Carnaval Internacional de Mazatlán, uno de los carnavales más importantes del mundo”.

Mazatlán: Epicentro de la alegría

Detalló que, durante esos días, Mazatlán se convertirá nuevamente en el epicentro de esta gran celebración, con una agenda que incluye las coronaciones del Rey de la Alegría (12 de febrero), de la Reina de los Juegos Florales (13 de febrero), de la Reina del Carnaval (14 de febrero) y de la Reina Infantil (16 de febrero), así como el Combate Naval (14 de febrero) y los Desfiles del Carnaval (15 y 17 de febrero).

A estas festividades se sumarán presentaciones artísticas de gran relevancia, con la participación de Edén Muñoz (Rey de la Alegría), Yuridia (Reina del Carnaval), Belinda y Lara Campos (Reina Infantil), además de un homenaje a Germán Lizárraga, acompañado por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes durante la coronación de la Reina de los Juegos Florales.

Por su parte, la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, destacó el respaldo del Gobierno del Estado y del gobernador Rubén Rocha Moya, y afirmó: “Este año estamos celebrando 128 años de tradición de uno de los carnavales más alegres y coloridos del país, pero sobre todo con más cultura, porque representa justamente eso, la cultura viva de un lugar que es un paraíso. Impulsamos este Carnaval con una visión clara: cuidar su esencia y asegurar que su impacto positivo se refleje en el bienestar de la gente”, afirmó.

Añadió que se buscará proyectar, a nivel nacional e internacional, la música sinaloense: “Queremos resaltar y dar a conocer a todo México y al mundo nuestra música de tambora; nos sentimos muy orgullosos porque son nuestras raíces y queremos que este año el desfile, los eventos culturales y los carros alegóricos lleven el sello de lo que nos hace únicos en Mazatlán”.

Señaló que la ciudad “se transformará en un gran escenario cultural y artístico”, con coronaciones, desfiles, música, arte, historia y tradición presentes en cada actividad para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales.