Humberto Mont celebra un año del musical “Asesinato para dos”

Bajo la dirección de Anahí Allué

Comparte crédito con artistas como Iker Madrid, Aldo Guerra y Silvestre Villarruel

Actor, cantante y compositor de origen michoacano. Humberto Mont estudió música clásica desde los 6 años en Colegium Musicum en la ciudad de Morelia y es egresado de la academia de música Fermatta, Guadalajara. Fue solista de piano con la orquesta sinfónica de Michoacán.

En el 2010 ganó el concurso Yamaha Band Competition y el cuarto lugar en el Asian Beat Band Competition en el Aksra Theatre de la ciudad de Bangkok, Tailandia. Ha compuesto la música de series de televisión, campañas turísticas, series web, musicales, y ha compartido escenario con Reik, Ha-ash, Paty Cantú, Rio Roma, María José, entre otros. En el teatro ha sido parte de obras como Pippin, Once on this island, The Prom, José el soñador, Bule Bule el Show, Siete veces adiós, Waitress y Equus.

Actuamente Humberto se encuentra celebrando un año de temporada del musical “Asesinato para dos”, con el que comparte crédito con artistas como Iker Madrid, Aldo Guerra y Silvestre Villarruel bajo la dirección de Anahí Allué.

“Significa el reto escénico más complejo que he tenido, y el que también me demostró que todo se puede lograr confiando y trabajando. Somos muy afortunados de que la gente nos regala críticas muy conmovedoras, además de que comparten con sus conocidos lo que vivieron en nuestra obra, así que hemos tenido un teatro con mucha gente cada miércoles”. Es lo que Mont expresó durante el aniversario del musical en donde Benny Ibarra y Ari Borovoy fueron los padrinos de este primer año en cartelera en el Teatro Milán.

A la vez, Humberto está en ensayos del musical Matilda producido por Aejandro Gou, a lo que el comentó: “Me siento súper contento y agradecido de poder ser parte del que es quizás mi musical favorito, Matilda siempre fue un sueño para mí, que gracias a Alejandro Gou y su maravilloso equipo, hoy estoy cumpliendo. Además de que el personaje que interpreto: “El escapista” tiene una de las canciones más bellas de todo el musical, así que es un tremendo gozo.”

Pueden disfrutar de “Asesinato para dos” los miércoles a las 8:45pm en el Teatro Milán y Matilda a partir del 13 de marzo con un gran elenco.

