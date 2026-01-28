Presidenta Sheinbaum Pardo entrega las primeras 64 casas del Infonavit en Mérida, Yucatán

Vivienda para el Bienestar

Se han reestructurado más de 136 mil créditos impagables: 5 mil 900 fueron liquidados, 36 mil 400 recibieron quitas en saldo y 94 mil obtuvieron reducción en intereses, mensualidades y saldos

Por medio de un enlace desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de 64 viviendas del desarrollo San Marcos en Mérida, Yucatán, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

“Recuerden que todos los miércoles vamos a hacer enlace para entrega de viviendas; ahora va a ser en Yucatán”, resaltó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, explicó que en Yucatán se construirán 70 mil viviendas en todo el sexenio: 10 mil a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 60 mil del Infonavit, de las que ya están en obra 37 mil 307, lo que representa un avance del 53.3 por ciento, con una inversión de 42 mil millones de pesos (mdp) beneficiando a 252 mil personas y generando 210 mil empleos directos, así como 315 mil indirectos.

Detalló que en Yucatán se entregarán 6 mil escrituras en los siguientes cinco años y se otorgarán 4 mil 500 créditos de mejoramiento por parte del Infonavit y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, expuso que en el desarrollo San Marcos se construyen 2 mil 608 viviendas, y a partir de este miércoles y hasta agosto de 2027, se entregarán mensualmente 134 viviendas.

Informó que en Yucatán ya se tienen contratados 14 proyectos con 33 mil viviendas en los municipios de Mérida, Kanasín, Umán, Ucú, Tizimín, Ticul, Progreso y Valladolid, en donde ya iniciaron obras en 13 mil viviendas, lo que representa 40 por ciento de lo contratado, el resto de los trabajos comenzarán en los próximos meses antes de que concluya el primer semestre.

Además, explicó que están en revisión 15 proyectos más para 20 mil 500 viviendas, con ello este año se habrá iniciado la construcción del 80 por ciento de la meta sexenal del Infonavit en el estado.

Agregó que como parte de los 4.8 millones de créditos impagables que fueron reestructurados a nivel nacional, en Yucatán se corrigieron más de 136 mil: 5 mil 900 fueron liquidados, 36 mil 400 recibieron quitas en saldo y 94 mil obtuvieron reducción en intereses, mensualidades y saldos.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, destacó que Vivienda para el Bienestar es un acto de justicia social, ya que se entregan viviendas dignas y se liberan escrituras, otorgando tranquilidad a todas las familias que durante mucho tiempo no tuvieron acceso a una casa.

Iniciará reparación de daño por accidente de Tren Interoceánico

Tras el informe de la FGR sobre las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico el pasado 28 de diciembre, donde fallecieron 14 pasajeros y 98 más resultaron heridos, el gobierno de México iniciará lo antes posible con el procedimiento de reparación del daño, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A partir del lunes, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la FGR acudirán a las comunidades de las víctimas para iniciar con el procedimiento. La reparación será para 225 personas, el universo de quienes viajaban en el tren cuando ocurrió el descarrilamiento.

“La FGR ha aceptado que se realice este proceso lo más pronto posible y por ello, a partir del próximo lunes se va a estar en las distintas localidades, porque se tienen los nombres y se ha estado en comunicación con todas las personas que viajaban en el tren y con los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida”.

A partir de lo que decida cada una de las familias, “de aceptar esta reparación integral, evidentemente recibirán la parte que corresponde a la aseguradora y después, de acuerdo a lo que determine la FGR, se establecerá el apoyo a cada una de ellas”.

Abundó que aún permanece una persona internada en el hospital 20 de noviembre.

Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, señaló en la mañanera que tras el accidente “la prioridad siempre han sido las personas, su salud, su recuperación y el acompañamiento sensible, personal en todos los ámbitos, incluido el jurídico que requirieron las víctimas en este momento tan complejo”. Asimismo, la atención a sus familias y a los familiares de las personas que perdieron la vida.

Explicó que a partir del lunes “ya hemos iniciado para contactar a cada una de las víctimas o a sus familiares para darles una cita e iniciar con el proceso de reparación integral. El corredor interoceánico ha aceptado la reparación recomendada por la Fiscalía General de la República”.

Mencionó que los afectados “podrán optar o aceptar las salidas alternativas de los mecanismos de solución de controversias que pondrá a su disposición la FGR”.

A partir del lunes “serán atendidos por un grupo interinstitucional. En esta mesa, cada una de las víctimas, estará acompañada por un asesor jurídico de la CEAV y por personal de la FGR, del mecanismo de solución de controversias de la Secretaría de Gobernación para poder atenderlos en todas sus dudas y planteamientos”.

Las personas podrán decidir si aceptan esta mesa de trabajo y la reparación integral que será planteada por la CEAV, incluida la propuesta de la aseguradora.

“Se les ha empezado a citar de manera telefónica y la atención va a ser en sus comunidades. No tendrán que desplazarse a la Ciudad de México, ni tendrán que hacer trayectos largos. Eliminaremos trámites innecesarios, no habrá trámites burocráticos para hacerlo de manera más eficiente y muy rápida”, precisó.

Seguirá la ayuda humanitaria a Cuba: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que continurá que la ayuda humanitaria a Cuba. “México siempre ha sido solidario con todo el mundo, son decisiones soberanas. El tema del contrato (de compra de petróleo) es con Petróleos Mexicanos se determina en ese contrato cuando se envía”.

A pregunta expresa en la mañanera sobre porque se suspendió el envío de petróleo cuando Cuba más lo requiere, Sheinbaum Pardo dijo que esto le permitía aclarar su postura, precisando que el envío es por dos vías: mediante un contrato de Pemex con una institución del gobierno cubano y a través de la ayuda humanitaria.

“Es una decisión soberana la ayuda humanitaria y con Pemex en contrato define cuando envía. Nunca hable de si se había suspendido o no, esa fue una interperetación”, a partir de una información que salió, respondió.