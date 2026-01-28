Argentina defiende su corona en el Mundial 2026

El camino del campeón

Con una base consolidada y esperanza en Messi

Por Arturo Arellano

Hace tres años, en las noches de invierno argentino, el mundo entero vio llorar a Lionel Messi. Era el 18 de diciembre de 2022 en Lusail, Qatar. El capitán albiceleste levantaba la Copa del Mundo después de 36 años de sequía, después de una final épica contra Francia que se definió en penales tras un drama de 120 minutos. Ese día, Argentina conquistó su tercera estrella y cerró un capítulo que parecía inconcluso en la carrera del mejor futbolista de la década. Ahora, cuando faltan apenas cinco meses para que comience un nuevo mundial en territorio norteamericano, la pregunta que recorre los vestuarios, los bares y las casas de los aficionados argentinos es la misma: ¿podrá la Albiceleste volver a brillar?

Tres años de transformación

Desde que Lionel Scaloni fue confirmado como entrenador permanente en el verano de 2019, la selección argentina ha experimentado una metamorfosis profunda. No se trata de una refundación total, sino de una evolución. El equipo que defendió la corona en Qatar 2022 era menos dependiente del instinto individual y más capaz de elegir cómo ganar. Esa identidad táctica clara, ese liderazgo compartido y esa gestión emocional que marcó la diferencia en los momentos clave, siguen siendo los pilares sobre los que Scaloni construye su proyecto para 2026.

​La base del equipo campeón permanece prácticamente intacta. En defensa, los rostros son los mismos: Nahuel Molina continúa como lateral derecho inquieto, Cristian Romero sigue siendo el «Cuti» despiadado en la zaga central, Nicolás Tagliafico mantiene su lugar en el lateral izquierdo y Nicolás Otamendi, a los 37 años, confirmó su participación en lo que será su último mundial. Emiliano Martínez, el «Dibu», quien ganó el Premio Yashin como mejor arquero en Qatar, sigue siendo la garantía bajo los tres palos.

En el mediocampo, el trío que hizo funcionar la máquina argentina persiste. Rodrigo De Paul en Inter Miami, Enzo Fernández en Chelsea y Alexis Mac Allister en Liverpool forman un bloque de experiencia compartida. Estos tres hombres conocen cada uno de los movimientos del otro, han sufrido juntos, celebrado juntos, y sus cerebros futbolísticos están alineados. Exequiel Palacios, ese mediocampista versátil del Bayer Leverkusen, aguarda su oportunidad si logra superar completamente sus problemas físicos. Giovanni Lo Celso, quien se perdió Qatar por lesión, ahora forma parte nuevamente del proyecto, aportando creatividad y versatilidad en la zona media del campo.

Arriba, los nombres mantienen un peso monumental. Lautaro Martínez continúa como número 9 indiscutible, ese delantero que entiende el movimiento de los extremos, que se desdobla, que juega para el equipo. Julián Álvarez, quien llegó como una sorpresa a Qatar y se convirtió en piedra angular del equipo, sigue siendo una pieza fundamental. Nicolás González, quien se perdió el mundial 2022 por lesión, ahora forma parte del arsenal de Scaloni en el Atlético de Madrid.

​

Las ausencias: El costo del tiempo y la gloria

Pero cada título tiene su precio, y la Argentina de 2026 no será la misma porque ha perdido a dos de sus símbolos. Franco Armani, el arquero que fue fundamental durante el proceso de Scaloni y que compartió responsabilidades con Martínez en Qatar, anunció su retiro de la selección tras la Copa América 2024. Su voz de autoridad en el área, su capacidad para dirigir a la defensa, su presencia tranquila, ya no estarán.

​Más doloroso aún ha sido la despedida de Ángel Di María, el «Fideo». Ese extremo derecho que fue decisivo en la final de Qatar 2022 con un gol que quedará para la historia, que celebró cada triunfo como si fuera el primero, anunció en noviembre de 2023 que la Copa América 2024 sería su última participación con la selección. Con 136 partidos internacionales, Di María deja un legado intocable: ese gol en la final de Lusail es parte del ADN de la Albiceleste.

​También está la ausencia de Alejandro «Papu» Gómez, quien fue completamente desafectado del proyecto tras el doping de 2023 que lo alejó del futbol durante 776 días.

​

Los nuevos rostros de una dinastía

Sin embargo, Scaloni no ha mirado hacia atrás con nostalgia paralizante. Ha traído sangre nueva, nombres que prometen continuar la historia. Valentín Barco emerge como lateral izquierdo de futuro. Nicolás Paz, ese joven talento del Atlético de Madrid, es observado con lupa por el cuerpo técnico como una alternativa para el mediocampo. Alejandro Garnacho, el extremo derecho del Chelsea con capacidad para definir partidos, está en la órbita de convocatorias.

​Entre los delanteros, Valentín Castellanos aparece como alternativa para el rol de nueve, mientras que Paulo Dybala, aunque ha sufrido lesiones y falta de continuidad, mantiene la expectativa de poder participar si llega en condiciones adecuadas.

​Pero los ojos están puestos principalmente en los veteranos que siguen proveyendo. Rodrigo De Paul, ese mediocampista que se convirtió en ícono del proyecto, continúa siendo uno de los líderes indiscutibles del equipo. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, dos futbolistas que se ganaron a pulso sus lugares en equipos como Chelsea y Liverpool respectivamente, siguen siendo pilares del funcionamiento colectivo.

​

Grupo J: Pavimentado pero sin garantía

El sorteo fue generoso con Argentina. Ubicada en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, la Albiceleste es amplio favorita. No hay equipos de élite mundial, pero tampoco hay oponentes frágiles. El desafío está precisamente en administrar la ventaja, en no caer en la complacencia que ha eliminado a varios favoritos en la historia de los mundiales.

​-Fecha 1: Argentina vs. Argelia en el Arrowhead Stadium, Kansas City, el martes 16 de junio a las 21:00 horas.

-Fecha 2: Argentina vs. Austria en el AT&T Stadium, Dallas, el lunes 22 de junio a las 13:00 horas.

-Fecha 3: Argentina vs. Jordania en el AT&T Stadium, Dallas, el ábado 27 de junio a las 22:00 horas.

Argelia: El rival con hambre de revancha

Argelia es el rival más peligroso del grupo en lo que respecta a experiencia internacional. Participará en su quinta Copa del Mundo, y aunque su mejor actuación fue en 2014 cuando alcanzó los octavos de final, el equipo del norte de África atraviesa un momento de resurgimiento. Con un ranking FIFA de 28° (subió seis posiciones recientemente), los Zorros del Desierto no llegará sin argumentos.

Su figura es Riyad Mahrez, ese extremo derecho de 34 años que fue campeón de la Premier League en 2015-16 con Leicester City, logro histórico que lo convirtió en el primer africano en ganar el premio al Mejor Jugador de la Liga Inglesa. Aunque ya no milita en Europa de élite (ahora juega en el Al-Ahli de Arabia Saudita), Mahrez sigue siendo un jugador de calidad, versátil, capaz de jugar por derecha o izquierda, de crear ocasiones y de ejecutar desde el tiro libre. Recientemente expresó que su equipo volverá «más fuerte» tras su eliminación en la Copa Africana, dejando un claro mensaje a Argentina.

El pronóstico apunta fuertemente hacia Argentina. Los modelos estadísticos otorgan al equipo de Scaloni 65% de probabilidades de victoria, frente a 15% para Argelia. Los resultados más probables son una victoria argentina 3-1 ó 2-1.

​

​Austria: El europeo en el examen

Austria regresa a un Mundial después de 28 años. Esta será su octava participación en la historia de las Copas del Mundo, y su mejor campaña fue en 1954 cuando finalizó tercero en el torneo. Aunque en los papeles es el rival más «técnicamente complejo» del grupo por su ascendencia europea y sus jugadores distribuidos en las grandes ligas, llega como segundo favorito dentro de la zona.

Bajo la dirección de Ralf Rangnick, Austria estructura su juego de manera pragmática. Figuras como Marcel Sabitzer (centrocampista con experiencia en la Bundesliga) y Christoph Baumgartner (mediocampista polivalente) dan orden a un equipo que conoce sus limitaciones y las gestiona con eficiencia táctica. No es un rival que sorprenda, pero tampoco es uno que se regale.

Los pronósticos varían según los modelos estadísticos, pero todos apuntan a una ventaja argentina: desde un 40% de probabilidad en modelos más conservadores hasta 85% en modelos más agresivos.

​

Jordania: Debutante con orgullo nacional

Jordania es un caso único en este Mundial. Se trata del debutante del grupo, una selección que nunca antes ha participado en una Copa del Mundo. Su clasificación, consumada el 5 de junio de 2025 con una victoria 3-0 ante Omán (con un hat-trick del delantero Ali Olwan), fue celebrada como un hecho histórico en la región.

​Lo distintivo de Jordania es su estrategia: clasificó con únicamente jugadores del futbol local, sin repatriaciones forzadas, sin jugadores nacidos en el exterior. Esta política fue impulsada por el príncipe Ali bin Al-Hussein, vicepresidente de la FIFA por Asia, quien lideró reformas en la formación juvenil.

​El equipo llega clasificado 64° en el ranking FIFA, consciente de su condición de debutante, pero armado de determinación y orgullo nacional. Su capitán resumió el sentimiento del país: «Lo que nos distingue es la determinación y el orgullo nacional».

​El favoritismo es abrumador. Los pronósticos más optimistas para Argentina sugieren goleadas.

​

El futuro de Messi: Entre la ilusión y la incertidumbre

Quizás la interrogante más grande que rodea el Mundial 2026 sea el futuro de Lionel Messi. El capitán argentino, quien cumplirá 39 años durante el torneo, ha dejado puertas abiertas pero sin garantías claras sobre su participación.

En una conversación reciente con ESPN, Messi fue directo: «Espero poder estar allí. He dicho antes que me encantaría estar ahí. En el peor de los casos, estaré viéndolo en vivo, pero será especial. La Copa del Mundo es especial para todos, para cualquier país, especialmente para nosotros, porque la vivimos de una manera completamente diferente».

​Esa declaración es paradigmática: hay esperanza, pero también realismo. Messi sabe que a los 39 años no puede tomar nada por sentado. El calendario de la MLS, donde juega para el Inter Miami, no coincide con el europeo. Hay una pausa larga entre el final de la temporada de liga y el inicio del Mundial, lo que podría complicar su preparación. Sin embargo, en recientes declaraciones expresó entusiasmo por el torneo: «Tengo grandes expectativas de que la Copa del Mundo será algo excepcional. Habrá partidos impresionantes».

También está el diálogo privado con Scaloni. El entrenador ha sido claro: quiere a Messi en el equipo, sin importar el rol. No necesariamente como titular, sino como su cerebro, como su mago, como lo fue en Qatar 2022, cuando no fue el goleador sino el cerebro del equipo, quien asistía, quien tejía, quien hacía jugar a los compañeros.

​La decisión, al final, será de Messi. Su participación no está garantizada, pero su deseo está presente. Si llega en condiciones óptimas, si la pretemporada le permite competir al máximo nivel, es probable que vista la camiseta albiceleste una vez más.

Las expectativas: La búsqueda del cuarto título

Argentina defiende su corona con la presión de ser favorita, con la responsabilidad de un equipo que conoce lo que es ganar, con un grupo aparentemente accesible. De los 48 equipos que participan en el Mundial 2026, 32 avanzan a los dieciséisavos de final (incluyendo ocho de los doce mejores terceros). Prácticamente, Argentina necesitaría un colapso histórico para no avanzar de su grupo.

​Pero el fútbol es el juego de los detalles mínimos. Messi mismo ha advertido esto: cualquier selección puede eliminar a un favorito. En 2022, Argentina necesitó de los penales para superar a Países Bajos en cuartos y a Francia en la final, a pesar de dominar ambos partidos. Los márgenes son ínfimos.

La expectativa real es que Argentina avance como líder del grupo J con pleno de puntos (nueve puntos de nueve), que se encuentre con el segundo del Grupo H (que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde), y que desde ahí inicie una nueva campaña hacia el bicampeonato mundial. Eso sería la cuarta estrella en la historia de la Albiceleste.

​Pero primero, el camino arranca el martes 16 de junio en Kansas City ante Argelia y tres años después de Lusail, la pregunta ya no es si Argentina puede ganar. La pregunta es si Argentina quiere mantener su corona. Y a juzgar por lo que se ve, la respuesta es un rotundo sí.