Se aproxima otra gran masa de aire ártico que azotará al país en los próximos días

Frente frío 32 a la vista

Se registrarán heladas de -10 grados, lluvias y evento Norte en gran parte de territorio mexicano

El frente frío número 32 de la temporada y su gran masa de aire frío que lo impulsa se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, evento norte, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo en gran parte del territorio mexicano, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)).

El pronóstico indica que este jueves 29 de enero, el frente frío 31 ingresará en la frontera norte de México, mientras que el fenómeno meteorológico 32 se aproximará al noroeste del territorio nacional.

“Ambos sistemas se asociarán con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciando descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en las mencionadas regiones”, precisó.

En su reporte meteorológico extendido, el SMN agregó que el viernes, el frente frío 31 se desplazará sobre el noreste y oriente de la República Mexicana, originando chubascos y lluvias fuertes en ambas regiones, además del sureste del país.

Mientras que la masa de aire polar que impulsará a dicho frente generará marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México. Por su parte, el frente frío 32 se extenderá sobre la península de Baja California, propiciando rachas fuertes de viento en la región.

La masa de aire ártico que impulsó al frente frío núm. 30, se encuentra modificando sus características térmicas; sin embargo, persistirá el ambiente frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en el oriente y centro de México, así como viento de componente norte y oleaje elevado en las costas del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec.

Un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, propiciará lluvias y chubascos en el oriente y sureste mexicano, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En el transcurso de este jueves, un nuevo frente frío 32 y su masa de aire polar se aproximarán e ingresarán a la frontera norte de México, en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento y descenso de las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional.

Durante el viernes y sábado, el frente frío 32 se desplazará sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, originando chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias muy fuertes a intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

La masa de aire polar asociada al frente generará evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec, con oleaje elevado en sus costas; así como un nuevo y marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país, con heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y Mesa Central; además de posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Las condiciones climáticas prevalentes en distintas regiones del país se deben a la influencia de masas de aire frío y sistemas de alta presión, según dice la UNAM con base en el SMN de México.

Esto ha provocado, además de bajas temperaturas, lluvias en el sur y sureste, así como condiciones de calor en algunas regiones a lo largo de la semana, de acuerdo con la institución académica.

La percepción general es que el clima actual es más frío que en años anteriores, sin embargo, “estos fríos son normales”, aunque se sienten más intensos debido al sistema de alta presión presente en todo el país, según el doctor Víctor Manuel Torres, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC).

¿Qué es un frente frío?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inició durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

Recomendaciones contra el frío

Expertos piden a la población, especialmente a los habitantes de zonas montañosas, adultos mayores y niños, protegerse ante la variabilidad climática. Ofreció las siguientes recomendaciones:

Abrígate adecuadamente: Usa ropa térmica, bufandas, gorros y guantes.

Evita cambios bruscos de temperatura: Sal de casa abrigado y permite que tu cuerpo se aclimate.

Mantén una alimentación balanceada: Consume alimentos ricos en calorías, vitaminas y minerales.

Hidrátate y protege tu piel: Bebe líquidos calientes y usa cremas hidratantes.

Vacúnate: Aplícate las vacunas de la temporada, como las de la influenza y el Covid-19.

Cuida tu entorno: Revisa las instalaciones de calefacción y evita el uso de anafres en espacios cerrados.