Horacio Duarte refuerza coordinación con bancada morenista para impulsar el proyecto de transformación en Edomex

Reunión Plenaria

El secretario de Gobierno agradeció el respaldo a la visión e iniciativas de Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como de los proyectos de los municipios mexiquenses

Ciudad de México.- Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno acudió a la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena para reforzar la coordinación por el Proyecto de Transformación que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en el Estado de México.

En la reunión, realizada en la Ciudad de México, Duarte Olivares agradeció el respaldo de la bancada morenista a la visión e iniciativas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como de los proyectos de los municipios mexiquenses, lo cual refleja una coordinación real y efectiva entre poderes y los diferentes órdenes de gobierno.

Recordó también que la aprobación, en tiempo y forma del Paquete Fiscal 2026, permite que las acciones del ejecutivo se desarrollen con tranquilidad, unidad y coordinación, lo que se traduce en bienestar para las familias mexiquenses.

El encargado de la política interna, también reiteró la importancia de continuar haciendo más territorio y menos escritorio durante el 2026, para seguir escuchando a la gente y ser el puente entre la ciudadanía y el gobierno.

Finalmente, Duarte Olivares reafirmó la importancia del trabajo coordinado en temas como la seguridad, destacando que en el Estado de México se registra una baja histórica en todos los delitos, resultado del trabajo colaborativo entre los tres órdenes de gobierno.

Al evento también asistió Jesús George Zamora, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de México; Luz María Hernández Bermúdez, Dirigente Estatal de Morena; José Francisco Vázquez Rodríguez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena; Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Directiva del Congreso local, Diputadas, Diputados y Diputade.