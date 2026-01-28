En la cuarta asignación del año, el ISSSTE otorga más de 22 mil préstamos personales

Cuarta asignación del programa anual

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, informa que en la cuarta asignación del Programa Anual de Préstamos Personales 2026 se otorgaron 22 mil 838 créditos, para todas aquellas personas trabajadoras, jubiladas y pensionadas que cumplieron con los requisitos establecidos.

La distribución por tipo de préstamo personal se realizó de la siguiente manera: 7 mil 937 préstamos ordinarios; 990 préstamos exclusivos para pensionados; 9 mil 988 préstamos especiales; y 3 mil 923 préstamos conmemorativos.

Para iniciar la inscripción, las y los participantes deberán ingresar al portal https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña “Económicas” y darle clic a la opción “Registro para asignación”.

Es importante destacar que todos los trámites que realiza el ISSSTE son totalmente gratuitos y sin intermediarios, por lo que los procedimientos son de manera personal.

El ISSSTE, encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, contribuye al bienestar financiero de las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas, a través del otorgamiento de estos préstamos.