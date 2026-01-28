Josefina Rodríguez Zamora reconoce expansión de oferta e inversión turística en Nayarit

Gira de trabajo de la titular de Sectur

Enalteció a la cocina tradicional como patrimonio cultural

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, realizó una gira de trabajo de dos días por el estado de Nayarit, donde reconoció la expansión de la oferta y la inversión turística en la entidad.

“Nayarit es una prioridad para la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo cual se materializa con el Plan Nayarit para la Prosperidad Compartida, un modelo que reconoce al turismo como un eje estratégico para detonar el desarrollo con justicia social. Un turismo que no sólo crece en indicadores, sino que genera oportunidades, distribuye beneficios, fortalece capacidades locales y convierte el crecimiento económico en bienestar tangible para las comunidades que viven del turismo”, manifestó.

Inauguración de Rosewood Mandarina

Acompañada por el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y por el secretario de Turismo de la entidad, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, la titular de la Secretaría de Turismo participó en la inauguración del hotel Rosewood Mandarina, donde destacó que la inversión turística en el estado continúa avanzando y hoy se refleja en la apertura de nuevos desarrollos que fortalecen la oferta de alto nivel y consolidan a Nayarit como un destino de clase mundial.

Señaló que actualmente la cartera de inversión turística en la entidad suma 17 proyectos, equivalentes a 5 mil 630 millones de dólares, lo que confirma la confianza del capital en Nayarit y el dinamismo que impulsa el sector.

Añadió que estos proyectos se acompañan de indicadores positivos, como la llegada de 2 millones 356 mil turistas a cuartos de hotel de enero a octubre de 2025, cifra que representa un crecimiento de 2.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

Asimismo, en materia de conectividad, detalló que entre enero y octubre de 2025 se registraron 750 vuelos hacia Nayarit, un incremento de 7.8 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, así como 90 mil 409 pasajeros, lo que significó un aumento de 6.4 por ciento.

Encuentro con asociaciones de surf

Posteriormente, Rodríguez Zamora sostuvo un encuentro con asociaciones y representantes del surf para dar seguimiento a los trabajos derivados del reconocimiento de Bahía de Banderas como Ciudad de Surf, otorgado por la World Surf Cities Network (WSCN), red internacional que emplea este deporte como herramienta de transformación social, económica y ambiental.

Precisó que Bahía de Banderas es el primer municipio de México en formar parte de la WSCN, que agrupa a 20 ciudades de 10 países, y que recientemente fue confirmada como sede de la Asamblea Anual 2027, lo que incrementa su relevancia en el turismo deportivo y sustentable.

Durante la reunión, se destacó que la región cuenta con condiciones ambientales y geográficas idóneas para la práctica del surf, con playas como Sayulita, La Lancha, Punta Burros, El Anclote, Quimixto, San Pancho y Playa Los Muertos, así como zonas en Punta de Mita, Lo de Marcos y San Blas, que permiten la práctica de este deporte desde niveles principiantes hasta avanzados.

Inauguración de Talleres Turísticos y Artesanales en Compostela

En Compostela, la secretaria de Turismo inauguró los Talleres Turísticos y Artesanales, espacios orientados a fortalecer el turismo cultural y la identidad territorial mediante la transmisión de oficios con arraigo local.

La secretaria destacó que estas acciones permiten generar capacidades locales, oportunidades de empleo y cadenas de valor más justas, lo que favorece que las comunidades vinculadas al turismo reciban mayores beneficios.

En la exfábrica textil de Bellavista, sostuvo un encuentro con cocineras tradicionales, productores y artesanos de distintas regiones de Nayarit, en el que reconoció la trayectoria y la transmisión de saberes de generación en generación de más de dos decenas de cocineras tradicionales, a quienes entregó reconocimientos como un acto simbólico de justicia cultural.