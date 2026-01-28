Copa del Mundial llegará a Utopía Magdalena Mixhuca en evento gratuito: Clara Brugada

Previo al arranque de la justa internacional

Se realizarán 75 paradas durante 150 días en su tour global

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el anuncio del Tour del Trofeo de la Copa de Fútbol de la FIFA 2026, donde informó que este galardón llegará a la Utopía Magdalena Mixhuca, en esta Ciudad de México, y permanecerá ahí del 5 al 8 de junio. Aseguró, además, que su administración tiene la tarea de que la mayoría de la población pueda vivir y ser parte de esa justa internacional.

Durante un evento realizado en la explanada del Monumento a la Revolución, Clara Brugada detalló que el trofeo mundialista mide 36.8 centímetros, y pesa poco más de 6 kilos, de los cuales 4 kilos son de oro puro.

Precisó que este galardón será exhibido en la Utopía de la Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, para que la experiencia mundialista sea accesible para todas y todos los habitantes de la capital.

A principios de junio -dijo- llegará la Copa a la Utopía Magdalena Mixhuca y podrán acudir a verla de manera gratuita. “Lo que queremos es eso, que la mayoría de la población pueda vivir, disfrutar y estar en contacto con lo que genera emoción”, expresó Brugada Molina.

La mandataria local recordó que durante el Mundial del 2022 el trofeo de la Copa Mundial también visitó la ciudad, y lo hizo en la Utopía Meyehualco, en la alcaldía Iztapalapa –demarcación que dirigía en aquel momento–, en un evento con el que se rompió récord de asistencia.

“Queremos que la Ciudad de México sea la mejor sede mundialista y estamos trabajando para ello y esto es en beneficio de la gran población de la Ciudad de México. El tour de la Copa FIFA llegó en 2022 a la Utopía Meyehualco rompiendo récord mundial”, recordó.

En este sentido, la titular del Ejecutivo local refrendó la labor de su administración para que el magno evento deportivo sea accesible para la gran mayoría de la población, y se viva esta fiesta futbolera no sólo en la cancha, sino también al exterior.

“Al gobierno de la ciudad nos toca hacer que la gran mayoría de la población pueda vivir este Mundial, desde el deporte, y para ello, estamos trabajando mucho”, aseguró Brugada Molina, quien destacó que se llevan a cabo diversas acciones de cara a la justa deportiva, como la rehabilitación y construcción de 500 canchas de fútbol en las 16 alcaldías de la ciudad.

En este sentido, la jefa de Gobierno destacó la realización del torneo de fútbol infantil Ollamaliztli, cuya final tendrá lugar el próximo domingo en la Magdalena Mixhuca, por lo que extendió la invitación a presenciar este gran evento que promueve el deporte y se inscribe dentro de los preparativos para el mundial.

“La ciudad aprovecha la coyuntura del mundial para fortalecer su infraestructura, tenemos muchas obras que quedarán para siempre, que no es para el mundial, es para beneficio de la ciudad; pero el mundial hace que esto se mueva más rápido, que haya emoción de que esta ciudad se encuentre mejor en movilidad, en servicios. También alrededor del estadio queremos que se viva con plenos derechos”, afirmó.

Por su parte, la representante del gobierno federal para la Copa Mundial FIFA 2026, Gabiriela Cuevas Barrón, dio a conocer que la Ciudad de México será la primera ciudad en recibir el trofeo de la Copa Mundial, el próximo 26 de febrero para iniciar un recorrido por todo Norteamérica.

“En menos de un mes el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA va a empezar su recorrido en México. Y el recorrido por todo Norteamérica empieza aquí”, explicó.

Para avivar la emoción, aseguró que prácticamente el Mundial ya empezó, pues en menos de dos meses se realizarán los partidos de repechaje –dos en Guadalajara y dos en Monterrey–, además de la llegada del trofeo mundialista en menos de un mes, lo que desencadenará diversas actividades gratuitas a lo largo del país.

“Nos llena de orgullo, porque México vuelve a ser historia, el único país de todo el planeta en albergar por tercera ocasión esta celebración. La Jefa de Gobierno(…) nos dice que es la cuarta ocasión, porque vamos de la mano y con la voz de la Jefa de Gobierno a reivindicar ese Mundial de 1971”, refirió al retomar la justa femenil en la que la selección mexicana quedó como subcampeona.

Al momento, el trofeo de la Copa Mundial de FIFA lleva ya 25 días recorriendo el mundo como parte del tour global que contempla 75 paradas a lo largo de 150 días.

En esta sexta edición del Trophy Tour, la Copa visitará 10 ciudades en México, a lo largo de 26 días, para acercar a las y los mexicanos a la emoción del mundial, justa que será la más grande la historia hasta el momento.

El trofeo mundialista llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el próximo 26 de febrero y posteriormente viajará a Guadalajara para permanecer ahí del 26 al 2 de marzo.

Después, también durante el mes de marzo, la Copa se expondrá en León del 4 al 5, pasará por Veracruz del 6 al 7, por Chihuahua del 9 al 10, en Querétaro el 11 y 12, Monterrey el 14 y 16, Puebla el 18 y 19, Chichén Itzá el día 20, Mérida el 21 y 22 de marzo; posteriormente viajará por el resto de Norteamérica, para finalmente llegar del 5 al 8 del mes de junio a la Ciudad de México, donde se estima que más de 200 mil mexicanas y mexicanos puedan visitarla y tomarse una foto con ella.

Jürgen Mainka Ruiz, director ejecutivo de la FIFA en México, destacó a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, como una aliada estratégica para que el máximo torneo a nivel de selecciones se realice en la Ciudad de México, destacando la coordinación entre autoridades locales, federales, sector privado y patrocinadores.

Mainka Ruiz señaló que no es casual que el anuncio se realice frente al Monumento a la Revolución, un espacio simbólico de transformación e identidad, donde -dijo- se marca el inicio de un nuevo capítulo histórico para México rumbo al Mundial.

Además, subrayó que faltan 134 días para que ruede el balón en el Estadio Ciudad de México, que se convertirá en el único recinto del mundo en albergar tres partidos inaugurales de Copas Mundiales, y afirmó que la emoción del torneo ya comenzó.

El directivo de FIFA México resaltó que el Trophy Tour no sólo exhibe un trofeo, sino que representa una experiencia emocional que acerca el sueño mundialista a personas de todo el país, incluidas ciudades que no son sedes.