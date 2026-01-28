Hipocresía de Trump

Aunque Pese Salvador Martínez G.

La hipocresía del dictador Donald Trump no tiene parangón en sus desplantes contra Venezuela, Cuba, Canadá, Irán o Europa. Menos aún en sus políticas antimigratorias y de su supuesta lucha contra el narcotráfico.

Es justamente el mercado de las drogas donde mayormente se concentra su doble cara, pues en realidad no le interesa acabar con el tráfico ilegal de estupefacientes que, de acuerdo a estudios de la ONU, representa el 0.8 por ciento del PIB de la economía más grande del mundo.

Se estima que el mercado minorista de drogas en el vecino del norte generó 146 mil millones de dólares en el 2016; esto es hace ya diez años, cifra que para la actualidad debe ser casi el doble.

En el mismo estudio, denominado “Informe Mundial sobre Drogas 2025”, Colombia exportó entre 2015 y 2019 cocaína por un valor anual entre mil 200 y dos mil 600 millones de dólares, mientras en México el trasiego de cocaína, metanfetamina y heroína generó más de 12 mil millones de dólares en el mismo periodo.

En términos de la gran empresa, las mayores ganancias se las lleva Estados Unidos, dado que un kilo de cocaína en Colombia cuesta alrededor de mil 800 dólares; en México, sube a 14 mil dólares, pero al comercializarse en Estados Unidos, su precio asciende a 48 mil dólares, 26 veces su valor de la producción inicial.

Otro estudio, éste del Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo, establece que el kilo de cocaína en el vecino del norte subió 37 por ciento de 2021 a 2024. El año pasado, el kilo de metanfetamina al sur del Río Bravo rondó los 18 mil dólares por kilo, mientras que al norte llegó a 40 mil dólares en promedio.

Todo ello revela lo beneficioso que resulta para Estados Unidos la comercialización de las drogas y, de acuerdo a información del Departamento del Tesoro, cada año fluyen por aquellos lares 100 mil millones de dólares al sistema financiero. Por eso no se quiere acabar con este negociazo.

Susurros

No obstante la agresiva política arancelaria de Washington, las exportaciones mexicanas alcanzaron un crecimiento de 7.6 por ciento en 2025, su mayor alza en tres años.

Las ventas al exterior lograron una cifra histórica de 664 mil 837 millones de dólares, mientras las importaciones, también sin precedentes, llegaron a 664 mil 66 millones de dólares, un crecimiento de 4.4 por ciento.

El superávit fue bajo, 771 millones de dólares; para este año la ruta no se antoja fácil, pero se aspira a mantener superávit y crecimiento en las ventas al exterior.

salvadormartinez@visionmx.com

X: @salvador_mtz