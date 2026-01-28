Egresados, la mejor carta de presentación de la UAEMéx

Toluca, Méx.- Con el propósito de fortalecer el vínculo entre la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y su comunidad egresada, la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, a través de la Dirección de Cercanía con Egresados, impulsa acciones orientadas a la reconexión, el acompañamiento y el reconocimiento de quienes concluyeron sus estudios en la institución.

El titular de dicha dependencia, Jacobo Leonardo González Ruiz, destacó la importancia de mantener el contacto y dar seguimiento a los egresados, para lo cual se ofrecen diversos servicios que contribuyen tanto a su desarrollo profesional como al fortalecimiento institucional.

Entre estos apoyos se encuentran asesorías para trámites de titulación, la asignación de un correo electrónico institucional y la credencial de egresado, que permite el acceso a instalaciones universitarias, así como a un catálogo de descuentos y servicios.

“La comunidad egresada de la UAEMéx desempeña un papel fundamental en la mejora continua de la Universidad, ya que, mediante el seguimiento y la aplicación de encuestas, se fortalecen los planes de estudio y se optimizan los procesos administrativos”, explicó González Ruiz.

Como parte de las estrategias de reconocimiento, la Dirección de Cercanía con Egresados produce contenidos denominados Casos de éxito, entrevistas a egresados destacados a nivel nacional e internacional que buscan inspirar al estudiantado.