Impulsar políticas educativas de calidad y equitativas es prioridad: Simón Mondragón

“Continuará la inversión”

Por Arturo Baena

Valle de México.- “Invertir en educación es invertir en el presente y en el futuro de nuestro país. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando una educación de calidad, equitativa y humanista, convencidos de que educar es el acto más poderoso para transformar la realidad”.

Señaló lo anterior, el profesor Simón Mondragón Bernal, director general de Educación Media Superior (EMS) del Estado de México, durante el «Día Internacional de la Educación», ante estudiantes y maestros de esta entidad.

Mondragón Bernal reiteró que “creemos en una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad, capaz de reducir desigualdades, fortalecer la justicia social y generar oportunidades reales para todas y todos, sin distinción alguna”.

Por otra parte, ante decenas de maestros, el director de Educación Media Superior mexiquense, destacó que los gobiernos federal y estatal, de Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez. respectivamente, seguirán invirtiendo más recursos a este ámbito, toda vez que es la mejor herramienta para el futuro de los estudiantes y del país

Finalmente, el funcionario dejó en claro que desde el ámbito público, “asumimos la responsabilidad de seguir impulsando políticas educativas que garanticen mejores condiciones de aprendizaje, infraestructura digna y el fortalecimiento permanente de la escuela pública”.