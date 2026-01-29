Naucalpan impulsa el desarrollo económico, afirma Isaac Montoya

Avance en la simplificación de trámites

Naucalpan, Méx.- En Naucalpan trabajamos para impulsar el desarrollo económico, la actividad empresarial y la generación de empleos, a la vez que en este 2026 avanzamos en la simplificación de trámites a través del Gobierno Digital en beneficio del sector, afirmó el Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez durante la entrega de nombramientos de la ASECEM (Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México A.C.).

En el evento, organizado por el presidente de la ASECEM, Raúl Chaparro Romero, el alcalde expuso “en el tema de la mejora regulatoria, en cuanto a lograr esta simplificación de trámites y avanzar, este año tenemos programado migrar al gobierno digital. La idea es apoyar dentro del marco normativo, realmente hacerlo bien, y que ustedes que invierten, sigan invirtiendo, amplíen las inversiones y se queden en Naucalpan”, señaló.

Destacó que en esta zona del Estado de México, tan sólo Naucalpan aporta entre el 17 y el 18 por ciento al PIB estatal gracias a las inversiones de las y los empresarios y el trabajo de las y los naucalpenses. Agregó que en conjunto con Tlalnepantla las aportaciones al PIB local se elevan al 30 por ciento y junto con otros municipios vecinos se incrementa en alrededor del 40 por ciento, por lo que se convierte en un corredor de desarrollo importante.

En este sentido, Montoya Márquez apuntó que la renovación integral del Periférico Norte, que se realiza en conjunto con el Gobierno del Estado de México, que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez y diferentes gobiernos municipales, se vuelve una obra que transformará la forma de circular por esta vía que favorece a diferentes industrias en su desarrollo económico.

Agregó que en el Boulevard Manuel Ávila Camacho nunca antes en su historia se había realizado una rehabilitación de tal calado y la eliminación de los baches y las capas de pavimento asfáltico dará mayor seguridad al circular tanto al transporte público, de carga y particular.

Ante el integrantes de la ASECEM comentó que en esta intervención se realizan trabajos alternos como la renovación de banquetas, e infraestructura hidráulica en los sistemas de alcantarillado para prevenir inundaciones. De igual forma, se trabaja en la iluminación de la vía desde Naucalpan hasta la caseta de Tepotzotlán, lo que lo convertirá en uno de los senderos seguros y luminosos más grandes del país.