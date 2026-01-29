Deja Fabián Gómez la dirección de Seguridad Pública de Atizapán

El alcalde Pedro Rodríguez acepta la renuncia

Atizapán de Zaragoza, Méx.- El presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas aceptó la renuncia del Teniente de Navío de la Secretaría de Marina (Semar), Fabián Gómez Calcáneo, al cargo de Director de Seguridad Pública y Seguridad Vial, responsabilidad que ostentaba desde el 1 de enero de 2022.

Gómez Calcáneo fue ratificado en dicho cargo el 1 de enero de 2025, periodo en el que se lograron avances significativos en materia de seguridad pública, al mantener una reducción sostenida en la incidencia delictiva, resultado de la coordinación operativa, la estrategia preventiva y el fortalecimiento de las acciones de seguridad.

Con el Teniente de Navío de la Semar al frente de esta corporación, Atizapán se posicionó como el municipio con mejor percepción de seguridad del Estado de México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), al registrar una baja de más de 20 puntos porcentuales en dicha encuesta.

El alcalde Pedro Rodríguez reconoció la labor de Fabián Gómez Calcáneo durante los cuatro años que estuvo al frente de la seguridad del municipio, consolidando una policía municipal cercana a la gente y abatiendo la corrupción al interior de esta corporación, por lo que deseó el mayor de los éxitos en su carrera.

Gómez Calcáneo asumirá en unos días la titularidad de la Dirección de Seguridad Pública de Colima, en donde sin duda llegará a poner orden y mayor seguridad en ese estado.