Solicitan al IEEM la creación de nuevo partido en Edomex

Valle de México.- El movimiento PODEMOS presentó formalmente su solicitud de registro ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), en un acto encabezado por su dirigente estatal, Cristian Campuzano, quien aseguró que el proyecto busca romper con el modelo tradicional de los partidos y construir una opción política desde la comunidad. Posterior a la entrega de su solicitud, Campuzano ofreció un mensaje a medios y militantes en el que calificó el momento como un acto simbólico y de alta carga política, al representar la materialización de un proceso de más de un año de trabajo territorial en el Estado de México, con recorridos en prácticamente todas las regiones de la entidad y la realización de más de 98 asambleas municipales.