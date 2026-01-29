The Walt Disney Company Latin America nombra a Luis Arvizu como General Manager & Head of Direct-to-Consumer México

Arvizu, quien posee una amplia experiencia en el mundo digital y de streaming, liderará los negocios de la compañía en México, así como la estructura local de Direct-to-Consumer

Como parte de su estrategia para fortalecer y evolucionar sus negocios, The Walt Disney Company Latin America ha nombrado a Luis Arvizu como General Manager & Head of Direct-to-Consumer México. A partir del 16 de febrero, asumirá la responsabilidad de la gestión local de los negocios de la compañía en México y liderará la estructura local de Direct-to-Consumer. Arvizu reportará directamente a Martín Iraola, Presidente de The Walt Disney Company Latin America, y colaborará estrechamente con Renato D’Angelo, Head of Direct-to-Consumer para América Latina.

“Luis Arvizu aporta una sólida y diversa experiencia en ámbitos digitales, de medios y tecnología, con una pasión por la innovación y una sólida trayectoria en impulsar el crecimiento, ventas, monetización y estrategias de liderazgo locales y regionales. Su experiencia refleja una visión estratégica probada y un profundo entendimiento del mercado”, afirmó Martín Iraola, Presidente de The Walt Disney Company Latin America. “Estoy seguro de que su liderazgo será clave para evolucionar nuestro negocio en México y aprovechar oportunidades futuras en la industria del entretenimiento y el streaming”, agregó.

Con una amplia experiencia en el mundo digital y de streaming, su trayectoria incluye el liderazgo del lanzamiento de ViX LATAM como Managing Director en TelevisaUnivisión, así como el desempeño de roles clave como General Manager en Yahoo México, VP para América Latina y U.S. Hispanics en MediaMath, y General Manager de México en MiQ.

Al inicio de su carrera, impulsó hitos clave como la implementación del primer servicio de internet de Axtel, la introducción de servicios móviles en Centroamérica en Terra Networks y el lanzamiento de la primera campaña de publicidad digital en México en Infosel. Más recientemente, cofundó Shopeak Media, una empresa enfocada en estrategias de retail media.