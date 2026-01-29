DEMUESTRA TUMBA 10 DE HUITZO QUE OAXACA ES CUNA DE UNA DE LAS CIVILIZACIONES FUNDAMENTALES DE MESOAMÉRICA: SALOMÓN JARA

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que el descubrimiento refrenda la política cultural para preservar dicha herencia milenaria contra saqueos o extracciones ilícitas

El hallazgo identifica un pueblo que tenía escritura, cosmovisión y entendimiento del mundo, lo cual es importante de estudiar

El Gobernador Salomón Jara Cruz resaltó que el descubrimiento de la Tumba 10 en San Pablo Huitzo demuestra que Oaxaca es cuna de una de las civilizaciones fundamentales de Mesoamérica, y que, hoy en día, sigue siendo un referente cultural a nivel nacional e internacional.

Desde Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal afirmó que su administración trabaja con la convicción de enaltecer las culturas, para dejar atrás los tiempos en que eran vistas como pieza de exhibición.

“Hoy nos dan vida y sentido de pertenencia. Atrás quedaron los tiempos en que el racismo estructural nos hizo creer que nuestras raíces eran motivo de vergüenza; hoy se reconocen, celebran y reivindican”, agregó.

En el mismo sentido, reconoció el trabajo que, en la zona, realizan el Gobierno de México, personas investigadoras y especialistas para proteger, conservar y dignificar el patrimonio de las comunidades de Oaxaca, las cuales son las primeras guardianas de la memoria histórica.

Con un reconocimiento a Oaxaca como “uno de los estados con mayor diversidad y riqueza en todas sus expresiones culturales”, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que el hallazgo de la Tumba 10 de Huitzo, “no es solo una mirada al pasado: habla de una identidad viva que se sostiene en la cohesión, la memoria y el sentido de pertenencia.

“Cuando preservamos, investigamos y divulgamos con responsabilidad, recuperamos la memoria de todo lo que somos y de nuestras raíces. También refrenda una política cultural esencial: proteger el patrimonio, impulsar la investigación científica, compartir el conocimiento y fortalecer el resguardo jurídico para prevenir el saqueo y la extracción ilícita”.

La secretaria Curiel de Icaza puntualizó que nuestro país es una de las potencias con mayores patrimonios en el mundo y que “estos objetos son contextos, archivos, documentos completos que nos dan mayor información de una de las culturas pilares de nuestro país, como es la cultura zapoteca, por su complejidad, sofisticación, antigüedad, y por ser una de las grandes civilizaciones originarias que hoy nos dan identidad y que se refrenda en las culturas vivas”.

El sepulcro –que data del año 600 d.C.– tiene 5 metros de longitud, entre 1.5 y 3 metros de ancho y una altura de 2 metros; el cual estaba destinado para resguardar y venerar un ancestro de alto rango. En la entrada se aprecia un búho asociado con la noche, poder y muerte; debajo de dicha figura hay un hombre zapoteco, a quien posiblemente se dedicó la tumba.

El lugar está rodeado por un friso, lápidas grabadas con nombres calendáricos, así como figuras labradas por un hombre y una mujer, que posiblemente son los guardianes del recinto; además de un mural que, en la cámara, representa una procesión de la práctica ceremonial zapoteca.

El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez, refirió que el recinto es de gran importancia arquitectónica por sus símbolos, significados y significantes, que desmitifican la idea de que los conquistadores civilizaron al pueblo.

“Lo que da cuenta un hallazgo como el de la Tumba 10, con los estudios epigráficos que llevamos avanzados, es que estamos identificando una civilización, un pueblo oaxaqueño que tenía escritura, cosmovisión y entendimiento del mundo, lo cual es importante de estudiar”.

Para concluir, el titular del INAH informó: “Nos encontramos en una etapa de estabilización, en la que estamos dedicados a la conservación de la Tumba, lo que nos va a permitir aperturar al público para que se tengan visitas controladas en octubre de este año”.