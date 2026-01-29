El GEM mejora precio de maíz para productores

Pagará 300 pesos más por tonelada

Metepec, Estado de México.– Para favorecer la economía de las y los productores mexiquenses de maíz, el Gobierno del Estado de México firmó un convenio con Alimentación para el Bienestar para dar un beneficio complementario de 300 pesos por tonelada a quienes vendan su cosecha a la paraestatal en el ciclo de acopio octubre 2025-junio 2026.

El acuerdo establece que el precio de la tonelada para el maíz nativo pasará de 8 mil 200 pesos a 8 mil 500 pesos; mientras la tonelada del maíz mejorado e híbrido de 7 mil 200 a 7 mil 500 pesos.

María Luisa Albores González, Directora General de Alimentación para el Bienestar, explicó que el programa Acopio para el Bienestar, antes llamado Precio de Garantía, ahora está en condiciones de ofrecer un precio mayor al establecido por la Bolsa de Valores de Chicago, el cual se tomaba como referente en México.

“Siempre queremos mejorar y siempre se puede mejorar más el precio, pero al menos desde Alimentación para el Bienestar fue un logro que ya nuestro precio del maíz no se fijara en la Bolsa de Chicago”, afirmó.

La funcionaria federal agradeció a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez su sensibilidad con los pequeños productores de maíz, señaló que el Estado de México fue el primer estado que se comprometió a brindar mil pesos extras por tonelada a productores de maíz en el 2025, lo que permitió replicar dicha política en otros estados del país.

En su turno, María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo estatal, recordó que, además, los productores del padrón de Acopio para el Bienestar tendrán la posibilidad de obtener el beneficio del programa PROMAÍZ con apoyo económico para la compra de semilla hasta para 30 hectáreas, además de la compra de insumos, reparación de maquinaria, acompañamiento técnico, capacitaciones y asesorías del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal (Icamex).

Finalmente, la Secretaria estatal reiteró la colaboración con el Gobierno federal en pro del campo mexiquense, “dígale a la Presidenta Claudia Sheinbaum, que también nuestra Gobernadora, la Maestra Delfina, y también nosotros estamos con la firme intención de seguir haciendo equipo y seguir colaborando”.