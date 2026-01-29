Hermanas, Un Amor Compartido llega a la señal de las estrellas

La producción de Silvia Cano

Protagonizada por Adriana Louvier, Danna García, Osvaldo Benavides y Juan Martín Jáuregui

Hermanas, Un Amor Compartido, telenovela protagonizada por Adriana Louvier, Danna García, Osvaldo Benavides y Juan Martín Jáuregui, llega a la señal de las estrellas.

Hermanas, Un Amor Compartido narra la historia de Rebeca (Danna García) y Mónica (Adriana Louvier), dos hermanas que vivieron siempre unidas, apoyándose en todo, a pesar de tener temperamentos marcadamente opuestos. Su unión se fractura cuando un error de juventud trastoca sus vidas para siempre. Rebeca es encarcelada injustamente y se ve obligada a dejar a su hija Aura en una casa de cuna, de donde Mónica la rescatará adoptándola.

Años después, llena de culpa por haberse separado de su hija, decide recuperarla. Así comienza una lucha entre hermanas por el amor de Aura. Mónica, quien ha entregado su juventud para sacar adelante a Aura, no quiere perderla y hará todo para conservar su amor.

Hermanas, Un amor compartido también cuenta con las actuaciones de Guillermo García Cantú, Luz María Jerez, Juan Carlos Barreto, Eugenia Cauduro, Rossana Nájera, Zaide Silvia Gutiérrez, Jesús Ochoa, Alejandro Camacho, Margarita Magaña, Daniel Gama, Adriana Montes de Oca, Gema Garoa, Michelle Pellicer, Ana Tena, Tristán Maze, Sebastián Poza y la actuación especial de la primera actriz Diana Bracho, entre otros.

Hermanas, Un Amor Compartido, producción de Silvia Cano, estrena el lunes 2 de febrero a las 20:30 horas, por las estrellas.