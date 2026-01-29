Jaime Maussan presentará «La Esfera de Buga»

En el auditorio Nacional el 15 de marzo

Se trata del artefacto tecnológico más antiguo de la historia

Por Arturo Arellano

El investigador y periodista Jaime Maussan confirmó la presentación en vivo de uno de los descubrimientos más controversiales de la historia contemporánea. El evento se realizará el 15 de marzo de 2026 en el Auditorio Nacional a las 17:30 horas, donde presentará por primera vez ante el público «La Esfera de Buga», un objeto metálico de origen desconocido que ha generado especulación en la comunidad científica mundial.

«Es sin duda lo más interesante que he presentado alguna vez en mi vida. Estamos hablando de un artefacto que fue grabado volando, levitando por dos personas distintas el 2 de marzo del 2025», expresó Maussan en la entrevista.

El artefacto fue recuperado por José Arias Restrepo tras descender en la ciudad de Buga, en el Valle del Cauca, Colombia. «También fue grabada cuando descendió a tierra, cuando fue recuperada por José Rendón Arellano Restrepo. Y él afortunadamente se la entregó a su primo y a su vez nos la entregó a nosotros», detalló el investigador.

La antigüedad de La Esfera de Buga fue confirmada mediante análisis de carbono 14. «Esta esfera se le ha hecho ya análisis de carbono 14 debido a que tiene resina en los costados y esta resina nos dio una antigüedad de 12,560 años. Es decir, sería el artefacto tecnológico más antiguo de la historia», precisó Maussan.

El descubrimiento implica un replanteamiento significativo de la comprensión humana sobre tecnología avanzada en la antigüedad. La presencia de materiales sofisticados desafía explicaciones convencionales sobre el desarrollo tecnológico histórico.

Tecnología imposible

para la humanidad

Los estudios realizados a La Esfera de Buga han identificado componentes tecnológicos que, según Maussan, la civilización humana aún no ha logrado replicar. «En la esfera hemos encontrado tecnología muy avanzada como fibra óptica que está integrada al cuerpo de la esfera, al metal. Esto ni los seres humanos lo hemos podido hacer todavía», afirmó.

Maussan caracterizó el objeto como un sofisticado instrumento de sensado y desplazamiento. «Por tanto, sabemos que esta esfera es un gran sensor que puede levitar, flotar independientemente, que se puede mover a prácticamente cualquier velocidad de un lado al otro», explicó.

Un objeto fuera del

control gubernamental

Uno de los aspectos más significativos del caso es que La Esfera de Buga se encuentra en manos de la población civil, circunstancia poco común en descubrimientos de este tipo. Típicamente, objetos similares son confiscados por militares o gobiernos para investigación privada.

«Este tipo de objetos normalmente caen en manos del ejército o de los gobiernos, pero nunca de la población civil. Por eso es tan importante. Yo lo estuve pensando mucho y decidí que era tiempo que el pueblo de México tuviera acceso a esta información», aseveró Maussan.

Cuando se le preguntó cómo logró conservar el artefacto sin que autoridades lo confiscaran, Maussan explicó: «A mí me la entregaron en Colombia, en Cali, el 26 de abril, yo la traje a México. No hay ningún impedimento, yo pude obtener certificados que decían que la esfera no representaba ningún peligro para volar y la traje porque además no hay ninguna ley que impida que sea transportada al interior de un país».

Con cierta ironía, añadió: «Ahora, es un milagro que no me la hayan quitado, es un milagro. Pero aquí la tengo, está bien guardada y cada día es más difícil que me la puedan quitar».

La teoría sobre su llegada a la Tierra

Respecto al origen de La Esfera de Buga en el planeta, Maussan expresó que no cree que se haya tratado de una pérdida accidental. «No creo que se le haya extraviado, yo creo que saben perfectamente dónde está, porque la esfera emite y recibe señales de manera permanente. Entonces ellos deben de saber dónde está», sostuvo.

Sin embargo, propuso una teoría sobre el evento que la llevó a descender. «Lo que creo que ocurrió es que esta esfera pasó muy cerca de cables de alta tensión y aparentemente rozó uno de esos cables y salieron chispas. Se marcó un fogonazo en la esfera y luego descendió a tierra. Entonces es factible pensar que la alta tensión afectó sus sistemas de producción de energía y debido a eso tuvo que bajar y entonces fue recuperada por José Arias Restrepo», explicó.

Secretismo gubernamental sobre fenómenos extraterrestres

En la entrevista, Maussan criticó el hermetismo de gobiernos y militares respecto a la información sobre fenómenos extraterrestres. «Ahorita acabo de terminar de grabar un programa donde vamos a presentar cómo incluso los congresistas de los Estados Unidos se les niega la información. A Marco Rubio cuando era senador, se le negó la información, incluso al presidente Trump en su primer término, cuando pidió información se le negó», reveló.

Maussan enfatizó: «Quiero que entiendan ustedes lo difícil que es el alto nivel, altísimo nivel que tiene este secreto, este secretismo en torno al fenómeno extraterrestre. Los militares no quieren aceptar que esta es una extraordinaria realidad».

Su estrategia como investigador

Cuando se le cuestionó sobre cómo mantener la credibilidad de su investigación ante el escepticismo institucional, Maussan respondió: «Haciendo buenas investigaciones, presentando las evidencias, sustentando la verdad y creando dudas. Lo único que puedes hacer es crear dudas».

Esta estrategia refleja la posición de Maussan: no afirmar definitivamente origen extraterrestre, sino presentar evidencia que genere cuestionamiento sobre las narrativas oficiales.

La conferencia del 15 de marzo contará con la presencia de «importantes personalidades internacionales» que han participado en la investigación y autentificación de La Esfera de Buga. Desde las primeras horas del día, el artefacto estará exhibido en el lobby del Auditorio Nacional.

El evento promete ser un parteaguas en la discusión pública sobre fenómenos extraterrestres y tecnología antigua, una oportunidad para que el público general acceda a información generalmente restringida a círculos gubernamentales y militares.