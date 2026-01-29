Sheinbaum destaca nueva conversación con Trump: avance en seguridad y T-MEC

Segunda en este año

El diálogo en ambos temas se mantiene abierto

Luego de la conversación telefónica que sostuvo este jueves con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ambos coincidieron en que la cooperación bilateral en materia de seguridad “va muy bien”.

Agregó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúa avanzando, aunque todavía sin acuerdos concretos que puedan hacerse públicos. En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que el diálogo en ambos temas se mantiene abierto y en curso entre los equipos de los dos gobiernos.

Dijo que esta llamada -la segunda que sostiene con Trump en el año y la número 12 que ha sido hecha pública de un total de 16 conversaciones telefónicas que han sostenido desde el inicio de su relación como jefes de Estado, según el registro de ambos gobiernos- se dio como continuidad de conversaciones previas y que fue el neoyorkino quien la buscó hace dos días. “Hablamos de varios temas y quedamos de seguir avanzando. Hay bastantes avances, pero todavía no podemos comunicar mucho más, fue una conversación muy cordial”, señaló.

En materia de seguridad, la mandataria destacó que la conversación no derivó en nuevos acuerdos específicos, pero sí en la ratificación del entendimiento alcanzado entre ambos gobiernos. “Sobre temas de seguridad los dos coincidimos que vamos muy bien”, afirmó, al recordar que recientemente el secretario de Seguridad, junto con un equipo de la Fiscalía General de la República, sostuvo reuniones en Washington con autoridades estadounidenses. “Estuvo de acuerdo conmigo en que vamos avanzando en el entendimiento general que tenemos con ellos, no hubo más que eso”, puntualizó.

En el ámbito comercial, Sheinbaum explicó que el tema del T-MEC fue abordado tanto en la llamada con Trump como en las reuniones técnicas entre los equipos de ambos países. Recordó que un día antes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con el secretario de Comercio de Estados Unidos y con Jamieson Greer, representante comercial de ese país. “Sobre el tema comercial pues hablamos varios temas, seguimos ahí conversando y avanzando”, dijo.

“Nunca se va a aceptar operaciones conjuntas con EU”

La Presidenta volvió a insistir este jueves en que su gobierno “nunca” va a aceptar operaciones conjuntas con Estados Unidos en territorio mexicano, luego de que el diario The Wall Street Journal (WSJ) asegurara que en la detención el ex atleta Ryan Wedding participó el FBI estadounidense en una “redada secreta”.

“Nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de Estados Unidos o de fuerzas federales, estatales o municipales en nuestro territorio. Colaboramos, ellos nos dan información, nosotros les damos información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas. Eso tiene que quedar muy claro”, sentenció la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum Pardo comentó así una publicación del diario estadounidense WSJ en la que se aseguraba que el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, acusado por las autoridades de Washington de estar involucrado en el narcotráfico, fue capturado en un operativo secreto con la participación de agentes del FBI en México.

Según argumentó la mandataria, esta noticia apunta a que las fuerzas de seguridad mexicanas incautaron “algunos de sus bienes”, a la vez que aseguró que “en el primer párrafo dice claramente lo que hemos venido diciendo”.

“Una cosa es lo que dice en el encabezado, pero en la primera línea claramente (…) dice lo que hemos venido diciendo”, sostuvo.

En todo momento, México defendió la versión de que Wedding se entregó en la embajada estadounidense en Ciudad de México, mientras que en la información del diario estadounidense se alude a un operativo en el que estuvieron involucrados miembros del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI.

En este sentido, la gobernante mexicana dijo no querer entrar “en mayor discusión” con el director del FBI, Kash Patel, quien aludió a un operativo entre ambas naciones para capturar al fugitivo canadiense.

Pese a esa disparidad de versiones, Sheinbaum aseguró que en la noticia del WSJ “queda muy claro cómo fue el proceso”, y subrayó que “no van a aceptar operaciones conjuntas” con Estados Unidos, algo que -aseguró- “se lo decimos siempre” al presidente estadounidense Donald Trump.

Gabinete de Seguridad atiende caso de diputados de MC baleados

La mandataria aseguró que el gabinete de Seguridad atiende el caso de los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, quienes fueron atacados a balazos en Culiacán, Sinaloa.

En su conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum Pardo reiteró que “vamos a reforzar la seguridad” en el estado.

Comentó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comunicó con el Presidente de Movimiento Ciudadano para manifestarle el apoyo “en todo sentido”.

“El gabinete de seguridad está colaborando”, dijo Sheinbaum al destacar que hubo detenciones.

Apuntó que próximamente visitará Sinaloa con el gabinete de Seguridad, además que se reunirá con ciudadanos y empresarios para saber más de la situación.

“Reforma electoral corresponde a Presidencia”

Tras la declaración conjunta firmada el miércoles por los líderes de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los dirigentes nacionales de dichos partidos toman sus propias decisiones para la elección de 2027 y a la presidencia le corresponde presentar la reforma electoral.

“Se había dicho que por motivo de la reforma electoral que vamos a presentar, pues había una división interna y supongo que (la firma está) relacionado con eso, pues salieron a decir: ‘A ver, no, pues esa no está en duda’ Se van juntos al 27 y bueno, la reforma electoral ya nos corresponde a nosotros presentarla y se discutirá en el congreso”, dijo en Palacio Nacional.

Durante la conferencia matutina del jueves, la mandataria indicó que, en su opinión, los líderes de estos tres partidos: Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena; Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde; y Alberto Anaya, líder vitalicio del Partido del Trabajo, toman sus propias decisiones de alianza.