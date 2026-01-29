Alza de hasta 2 pesos en el kilo de tortilla en colonias de la CDMX

Aumento en insumos, la causa

Los consumidores capitalinos ya lo pagan en 23 y 24 pesos

Ante el argumento del aumento de inusmo en el inicio de este año, varias tortillerías en diferentes alcaldías, el precio del kilogramos de tortilla registra un alza de entre uno y dos pesos, por lo que ahora los capitalinos pagan 23 y 24 pesos por kilo.

En un expendio ubicado en el primer cuadro de la capital, en la Cuauhtémoc, una empleada señaló que en los primeros días de enero el precio pasó de 22 a 23 pesos; mientras los habitantes de la colonia San Andrés Teteplico, en la alcaldía Iztapalapa, consumidores fueron advertidos con anticipación del aumento con la colocación de un “¡aviso importante!”

“Estimado cliente, le informamos que debido al incremento en el costo de los insumos, el precio del kilo de la tortilla será de 24 pesos a partir del 15 de enero de 2026. Agradecemos su comprensión”, se lee.

En la colonia Estrella del Sur, también en Iztapalapa, el kilo del producto se mantiene en 22 pesos, pero en una tortillería en la avenida Canal de Apatlaco el medio kilo se vende en 14 pesos.

El precio de la tortilla de maíz es distinto en las diferentes colonias de la capital, porque hasta ayer en algunos establecimientos, como los que se ubican en el mercado 2 de Abril, colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, el costo sigue en 20 pesos.

Mientras, en las inmediaciones del centro de abasto 24 de Agosto, en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, el kilo se vende en 22 pesos.

En tiendas de abarrotes, como la ubicada en la calle Pilares, esquina con Eje 3 Poniente Cuauhtémoc, en la colonia Letrán Valle, el medio kilo está en 13 pesos; y en la colonia Nueva Oriental Coapa, en la alcaldía Coyoacán, la misma cantidad se consigue en 12 pesos.

Insostenible, seguir sin aumento

En el caso de la tortillería Triunfo de los Agricultores, ubicada desde 1956 en el callejón del 57, a unos pasos de la vieja casona de Xicoténcatl, el precio se mantiene en 22 pesos; sin embargo, David Ríos, quien forma parte de la tercera generación de la familia que está a cargo del negocio, mencionó que “es insostenible” seguir sin aumento.

Explicó que se enfrentan al incremento en las tarifas del gas, la luz y la renta, además del mantenimiento que requiere la máquina o asumir eventualmente el costo de refacciones, entre las que se encuentran “la flecha, el reductor, el motor o la banda”, que según la pieza de la que se trate el desembolso alcanza unos 12 mil pesos.

Comentó que los desalojos que se han ejecutado en diferentes edificios, de los que han sido expulsados decenas de residentes desde hace varios años, y el despoblamiento del Centro Histórico, han minado la venta de tortilla.

Hoy día, la venta promedio es de dos maletas de masa de 50 kilogramos, cuando hace algunas décadas se vendían hasta 25, e incluso, recordó, la fila de consumidores daba la vuelta en la esquina de la calle República de Cuba.

La mayoría de los consumidores son trabajadores de oficinas, dedicados a la construcción o a labores de limpieza, quienes compran cuatro, cinco o siete pesos, y en ocasiones uno o dos pesos de tortillas, pero ya no son dos, tres o cinco kilos, como hace décadas, cuando las amas de casa llegaban con servilletas bordadas.

En estados, el kilo está en más de 30 pesos

La aprobación de impuestos a las bebidas, así como factores externos, impulsaron el incremento de los precios de diversos productos de gran consumo como las tortillas, reportó el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera.

Además de las tortillas, el chocolate y pan, entre otros alimentos registran aumentos, desde diciembre y en este mes sigue el alza de bebidas azucaradas o con edulcorantes, tras la aprobación en el Congreso de un incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 1.64 pesos a 3.08 pesos por litro a bebidas saborizadas.

Por ejemplo, los estados con el kilo de tortilla por arriba de 30 pesos son Baja California Sur con 32 pesos, Sonora 34 pesos y Colima, Guerrero y Veracruz registran precios de 30 pesos en promedio.

Por factores estacionales aumenta el café; «mientras que la inestabilidad del azúcar y el encarecimiento global del cacao afectan a la confitería, chocolatería y hasta el pan dulce».

Aumento de impuestos, principal causa

Se trata de una “nueva escalada de precios impulsada por la cuesta de enero y el aumento de impuestos”, advirtió la Anpec en un mensaje transmitido en redes sociales.

Advirtió que la inflación en la primera mitad de noviembre registró un alza de 3.61%, a tasa anual, a lo que se le suma la inseguridad en las carreteras y la extorsión.

En este sentido, la asociación agregó que «esa es la percepción que se tiene de México en este momento en el extranjero, nos ven como un país de narcos y violento, sin garantía energética ni certidumbre jurídica ni reglas claras para la inversión, provocando un crecimiento marginal que nos coloca en los últimos lugares de América Latina, tan solo por encima de Haití y Venezuela».

Explicó que “en 2026 la presión inflacionaria podría intensificarse en un contexto de desaceleración económica, salida de capitales y un entorno internacional complicado. Incluso la renegociación del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) se anticipa compleja”.