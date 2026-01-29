Profeco comparte llamado de Polaris Sales México para mil 313 motocicletas con uno o distintos fallos

La alerta aplica para de 530 unidades de los modelos Scout año 2025 y Scout Sixty año 2025

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) participa en el llamado a revisión que realiza Polaris Sales México e Indian Motorcycle para 1 mil 313 motocicletas de diversos modelos.

Se trata de 530 unidades de los modelos Scout año 2025 y Scout Sixty año 2025, en las cuales es posible que se indique la marcha incorrecta. Una indicación incorrecta de Neutral podría causar un movimiento involuntario, lo que aumentaría el riesgo de choque o lesiones graves.

Como contramedida, la empresa se encargará de pagar el monto total que se genere por la mano de obra de la remoción o instalación de los accesorios requeridos.

La segunda alerta es para el modelo Scout 1250 año 2025 (783 unidades), ya que el Módulo de Control de Motor (ECM), el Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) y el Módulo de Control de Puerta de Enlace (GCM) pueden presentar problemas que podrían representar un peligro de lesiones para las personas. Por ello, se actualizará el software de las motocicletas que tengan problemas para mejorar el desempeño, funcionamiento y seguridad de las y los usuarios, sin costo para ellos.

Polaris Sales México buscará a las y los consumidores vía correo electrónico y cartas enviadas a sus domicilios. Asimismo, ha dispuesto como medios de contacto su sitio web www.polarismexico.com y la liga directa del llamado a revisión https://www.polaris.com/es-us/off-roadrecalls/?_gl=1*1ylclfh*_gcl_au*MjAzOTUzOTQ1NS4xNjkzOTY5NjMz*_ga*MTU wODA1NTg5Ny4xNjE5ODAzODQ1*_ga_ZT13H86NXP*MTcwMDA3MTU4MS4z OC4wLjE3MDAwNzE1ODUuMC4wLjA.&_ga=2.233755421.2098408890.1700071 585-1508055897.1619803845.

La campaña se mantendrá de manera indefinida, hasta completar el 100% de las unidades involucradas.

La Profeco vigilará que se dé cumplimiento a los llamados, y recuerda sus canales de contacto: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.