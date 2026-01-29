Fortalecen plataformas digitales gratuitas del IMSS el cuidado de la salud y la prevención

Estrategia de transformación digital

Entre los desarrollos más destacados se encuentra CHKT en Línea, disponible en aplicación móvil y portal web

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha consolidado una estrategia de transformación digital que impulsa la prevención y el acceso a la salud mediante innovaciones tecnológicas gratuitas y abiertas para toda la población, independientemente de su condición de derechohabiencia, herramientas que permiten identificar riesgos, fomentar el autocuidado y acercar información confiable a cualquier persona desde su teléfono móvil o computadora.

Entre los desarrollos más destacados se encuentra CHKT en Línea, una plataforma disponible en aplicación móvil y portal web que facilita la evaluación personalizada del riesgo de padecer enfermedades crónicas y diversos tipos de cáncer.

Junto a esta herramienta, el IMSS ha fortalecido la difusión de contenidos preventivos a través de su Portal Institucional, donde se concentran recursos digitales diseñados para promover estilos de vida saludables en toda la sociedad.

CHKT en Línea es una herramienta disponible tanto en aplicación móvil como en portal web, diseñada para captar a personas que no acuden regularmente a las Unidades de Medicina Familiar y motivarlas a realizar acciones de prevención.

Su función principal es evaluar el riesgo individual de padecer enfermedades no transmisibles que representan las mayores cargas de enfermedad en México: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer de colon y recto.

El desarrollo de esta plataforma se llevó a cabo en cuatro fases progresivas: en 2017 se implementó la evaluación de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, en 2018 se incorporó la valoración de riesgo para cáncer de mama y cáncer de próstata.

En 2019 se sumó la evaluación para cáncer de colon y recto, y en ese mismo año se liberó la fase 4, dirigida a adolescentes de 15 a 19 años, quienes pueden evaluar riesgos relacionados con estado nutricional, alimentación, actividad física, depresión, ansiedad, tabaquismo, alcoholismo y consumo de sustancias.

El crecimiento y consolidación de esta herramienta del IMSS responde a la necesidad de identificar a población en riesgo y fortalecer la cultura del autocuidado mediante soluciones accesibles, rápidas y basadas en evidencia.

Además de CHKT en Línea, el IMSS ha impulsado una estrategia de comunicación digital robusta a través del Portal Institucional, donde se concentran y difunden herramientas accesibles para toda la población, derechohabiente o no, con el objetivo de promover hábitos saludables y facilitar el acceso a información confiable. Entre los recursos disponibles destacan:

Calendario de Promoción de la Salud PrevenIMSS, dirigido a todas las edades, con consejos diarios y efemérides de salud nacionales e internacionales, que tienen el objetivo de fomentar la atención integral para proteger, preservar y mejorar la salud.

Infografías de salud, materiales visuales que explican de forma clara diversos padecimientos, tratamientos y recomendaciones preventivas, para promover hábitos saludables y brindar información sobre temas de salud.

Guía para el Cuidado de la Salud PrevenIMSS Familiar, el cual se puede ingresar en un vínculo integrado en el apartado de Salud en Línea, documento interactivo con recomendaciones para los cinco grupos etarios de PrevenIMSS, disponible vía web y mediante códigos QR. Ofrece recomendaciones e información amigable para el autocuidado de la salud.

Guía Técnica Fundamentos para la Orientación de la Actividad Física, con recomendaciones prácticas para fomentar el ejercicio seguro y la actividad física regular, adecuada a las características de las personas.

Estas herramientas han permitido fortalecer la comunicación del Instituto con la población, al facilitar que millones de personas cuenten con información útil, actualizada y confiable para mejorar su salud y la de sus familias.

Su difusión a nivel nacional, mediante plataformas digitales, ha ampliado el alcance de las acciones de promoción de la salud, sin distinción de afiliación.

En el IMSS estas acciones reafirman su compromiso de integrar la innovación tecnológica en la atención preventiva, favorecer la detección temprana de enfermedades crónicas y promover estilos de vida saludables, al consolidar a la institución como referente nacional en salud pública y transformación digital.

