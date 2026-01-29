México defiende su soberanía: Wedding se entregó “voluntariamente a fuerzas”

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

El tantas veces proclamado ejercicio de la autodeterminación y la defensa de su soberanía de México, desafortunadamente, están en entredicho.

Esto se deriva del encarcelamiento de un ex atleta olímpico de nacionalidad canadiense que al parecer había preferido el cálido (a veces no tanto) clima de México al frío que impera en el norte de nuestro continente y por eso había decidido residir en nuestro país desde hace aproximadamente diez años.

Se trata de Ryan James Wedding, un hombre actualmente de 44 años que representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en la prueba masculina de eslalon gigante, que consiste en descender esquiando entre conjuntos de varas insertas en la nieve. Quedó en el puesto 24 en esa veloz prueba, pero eso no hizo que se olvidaran sus antecedentes de “atleta olímpico”.

Su buena fama duró muy poco, apenas cuatro años después de esos juegos olímpicos Wedding fue arrestado en Canadá por “cultivar marihuana a gran escala”, aunque el caso no derivó en una acusación formal.

En 2008, el ex atleta volvió a enfrentar a la justicia cuando intentó comprar 24 kilogramos de cocaína a un agente encubierto de Estados Unidos. Wedding fue encarcelado cuatro años, periodo en el que se supone que fortaleció sus relaciones con organizaciones criminales.

El 6 de marzo de 2025, fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI, con la promesa de una recompensa millonaria, en dólares, para quien diera información que permitiera capturarlo. Tanto creció su fama que, en algunos medios policiales, se le consideraba un capo de dimensiones equiparables al mexicano Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”, con cuya organización, el Cártel de Sinaloa (CDS), se le presume responsable de introducir a los Estados Unidos y Canadá grandes cantidades de cocaína. Además, consolidó fama de violento, acusado de numerosos homicidios.

La acción de la justicia de los Estados Unidos en su contra se intensificó a finales de noviembre del reciente año 2025, cuando las autoridades atacaron sus finanzas tras sancionar a socios, operadores y personas vinculadas al lavado de dinero producto del narcotráfico, entre los cuales se mencionó a Edgar Aaron Vázquez Alvarado, alias “El General”, ex policía sospechoso de proporcionarle protección, además de su esposa, Miryam Andrea Castillo, señalada de participar en el blanqueo de capitales, junto con empresarios en Canadá e Italia.

En un video difundido en sus redes sociales, la embajada de los Estados Unidos en México anunció que James Wedding es “uno de los criminales más buscados del FBI” y confirmó que hay una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.

En diciembre anterior, se informó que las autoridades mexicanas le decomisaron 62 motos, droga, autos y obras de arte, además de medallas olímpicas.

Las acciones de las autoridades mexicanas no llegaron al grado de capturar a Wedding.

Lo que provocó fuertes reacciones hace unos pocos días fue el anuncio de que se había entregado “voluntariamente” a las autoridades de los Estados.

La embajada estadounidense divulgó el reciente día 23 un comunicado en el que sostiene: “la entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de los Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación.

“El presidente Trump ha dejado claro su compromiso de interrumpir de manera contundente el tráfico de fentanilo y de perseguir a los delincuentes que envenenan a nuestras comunidades con drogas y las amenazan con violencia. El día de hoy marca un paso concreto contra las organizaciones criminales transnacionales, los cárteles y los narcoterroristas, y da testimonio de la colaboración entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum para que los delincuentes rindan cuentas dondequiera que operen.

“México y los Estados Unidos son socios clave en este esfuerzo global. Los Estados Unidos han mantenido un diálogo y una cooperación cercanos y constructivos con la presidenta Sheinbaum y el gobierno de México, basados en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida. La entrega voluntaria de Wedding fue resultado del trabajo decidido de múltiples autoridades de ambos países, entre ellas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) de México, así como las agencias de procuración de justicia de los Estados Unidos, incluido el Departamento de Justicia y el FBI. Esta detención es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos como socios soberanos”.

Esa idílica información pronto generó muchas dudas, pues medios informativos internacionales y de los Estados Unidos, en particular el prestigiado diario The New York Times aseguraron que el ex atleta no se entregó voluntariamente, sino que fue capturado, durante un operativo del FBI en territorio mexicano.

El ex atleta olímpico canadiense Ryan Wedding, acusado de liderar una red trasnacional de tráfico de cocaína, fue detenido en México el pasado 22 de enero en un operativo secreto del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de autoridades mexicanas, reveló la noche del miércoles el diario estadounidense The Wall Street Journal.

De acuerdo con el reportaje de los periodistas Steve Fisher, Alexander Ward y Santiago Pérez, titulado Un operativo secreto del FBI capturó a un presunto capo de la droga y sacudió las relaciones con México, señala que las fuerzas de seguridad mexicanas habían estado cercando a Wedding en los últimos meses.

“Funcionarios mexicanos y estadounidenses consultados por WSJ indicaron que en el operativo del 22 de enero también participaron integrantes del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI (HRT, por sus siglas en inglés), una unidad de élite entrenada para el combate”

El diario también señaló que la participación del FBI pretendía mantenerse en secreto, ya que la legislación mexicana prohíbe que agentes extranjeros participen físicamente en operativos policiales, detenciones o redadas en territorio nacional. Aseguró que Morena, el partido en el poder, es “particularmente sensible” a la injerencia extranjera.

Otros medios recogieron versiones del director del FBI, Kash Patel, y la Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, en el sentido de que el presunto narco canadiense había sido detenido en México por agentes del FBI en colaboración con las autoridades mexicanas, y había sido trasladado a EE.UU. para enfrentar a la justicia.

Esa versión contrastaba con la que dio el secretario de seguridad de México, Omar García Harfuch, quien en un mensaje en X dijo que Wedding se había entregado en la embajada de EE.UU. en Ciudad de México.

Pronto se intensificó el debate, pues, Anthony Colombo, abogado de Ryan Wedding, declaró ayer a la prensa que su cliente fue detenido, no se entregó en la embajada de Estados Unidos en México.

“Lo aprehendieron, así que cualquier giro que el gobierno de México esté dando a esto, en el sentido de que se entregó, es inexacto. Creo que si hay alguien en posición de saber cómo se realizó el arresto es su abogado. Por tanto, esos reportes sobre lo ocurrido –que se entregó– son completamente incorrectos”, afirmó el litigante, citado por CBC News de Canadá.

“Puedo entenderlo: miren, la administración (del presidente Donald) Trump, con la aprehensión (y secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro, ha dejado claro que estamos en una nueva y audaz era, respecto a las relaciones internacionales. Puedo entender por qué se habría emitido esa declaración, porque si el gobierno de Estados Unidos entra de manera unilateral a un país soberano y captura a alguien, se puede entender la preocupación que eso puede generar en esa entidad soberana. Pero él fue aprehendido”, insistió.

Además, CBC expuso: “la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, usó este lunes una imagen falsa de Ryan Wedding como evidencia de que el presunto capo de la droga se había entregado voluntariamente”.

La mandataria mexicana aprovechó para reafirmar “No hay operaciones conjuntas en México”.

Sin embargo, este caso hace recordar la captura del capo mexicano Ismael “El Mayo” Zambada, acción de la que todavía las autoridades mexicanas no aclaran cómo fue que llegó a los Estados Unidos.