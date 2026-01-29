Conalep, ejemplo de inclusión, equidad e igualdad de género, afirma Mario Delgado Carrillo

Genera más y mejores oportunidades

214 mujeres cursan carreras en materia aeronáutica en el Plantel Aeropuerto

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) es un ejemplo de inclusión, equidad e igualdad de género, y muestra de ello es el plantel Aeropuerto, el cual registra una matrícula de mil 272 alumnos, de los cuales 214 son mujeres que cursan una de las tres carreras en las que anteriormente sólo se inscribían hombres, aseguró el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Comentó que, con el objetivo de generar más y mejores oportunidades para las mujeres, como lo promueve la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este plantel ofrece a las estudiantes las especialidades de Profesional Técnico Bachiller en Laministerías y Recubrimientos de las Aeronaves; Mantenimiento de Motores y Planeadores; y Sistemas Electrónicos de Aviación y Telecomunicaciones, que durante años se consideraron exclusivas para hombres.

El titular de la SEP destacó que otro aspecto que se debe reconocer de este plantel es que no sólo atiende a alumnas y alumnos de la Ciudad de México, sino también a jóvenes provenientes de Puebla, Oaxaca y el Estado de México, lo que lo consolida como una institución incluyente.

En el marco del 45 aniversario de la creación de este plantel del Conalep, Delgado Carrillo resaltó el caso de la maestra Reyna Cabrera Villalpando, quien fue la primera mujer en ingresar en la generación 1990–1993. “Cursó su carrera, se tituló, adquirió experiencia profesional y regresó en 2002 a esta escuela para impartir clases como profesora. Actualmente cuenta con 24 años como académica en materias de la carrera de Mantenimiento de Motores y Planeadores”, señaló.

La tendencia, añadió, es que cada vez más mujeres se inscriben para cursar alguna de estas carreras, principalmente porque las y los egresados de este plantel registran un alto índice de colocación laboral en compañías aeronáuticas de México y del extranjero.

El director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, consideró que este éxito se debe a la excelencia educativa y a la dedicación que las y los estudiantes ponen en sus materias y en el aprendizaje del idioma inglés. “Durante los tres años de formación aprenden todo lo necesario de la carrera en la que están inscritos, y el año de prácticas profesionales complementa su desarrollo profesional”, afirmó.

Explicó que, en la carrera de Mantenimiento de Motores y Planeadores, el alumnado conoce a fondo las funciones del motor, la metrología, la aerodinámica y la documentación aeronáutica, entre otros aspectos. En Sistemas Electrónicos de Aviación y Telecomunicaciones, conocida por las y los estudiantes como Avionics, aprenden cómo funciona un avión en su totalidad. Mientras que en Laministerías y Recubrimientos de las Aeronaves se forman en la reparación de aeronaves, desde intervenciones básicas, como el remachado, hasta restauraciones complejas con fibra de carbono.

El coordinador ejecutivo del plantel Aeropuerto, Erick Ramírez Beltrán, informó que, luego de tres años de estudios, las y los alumnos realizan sus prácticas profesionales, para lo cual deben cumplir tres requisitos: tener 18 años, contar con el certificado de Educación Media Superior y obtener el permiso de formación expedido por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Al concluir este proceso, obtienen su licencia como técnicos en alguna de las tres carreras y, en la mayoría de los casos, son contratados en los sitios donde realizan sus prácticas.

Expuso que, durante este último año, el Conalep brinda acompañamiento a cada alumna y alumno para que puedan realizar sus trámites y prácticas en alguna de las 11 compañías aeronáuticas mexicanas con las que existen convenios y que tienen presencia en las ciudades del país donde hay aeropuertos.

Finalmente, señaló que todas las alumnas y alumnos del Conalep Aeropuerto cuentan con la Beca Universal Benito Juárez, lo que garantiza la continuidad de sus estudios de bachillerato.