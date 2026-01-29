Conagua implementa operativos contra la venta ilegal de agua potable en Oaxaca

Se clausuró un pozo profundo en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán

En seguimiento a las acciones impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum para realizar una gestión eficaz, ordenada y sustentable en materia de concesiones, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) implementa operativos de inspección, con el fin de que los aprovechamientos de aguas nacionales estén plenamente regulados y cuenten con los permisos establecidos en la Ley de Aguas Nacionales.

En ese contexto, se implementó un operativo en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en donde la Conagua, en coordinación con instituciones de los tres órdenes de gobierno, entre ellas la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Oaxaca, clausuró un pozo profundo que era utilizado para venta ilegal de agua en pipas, sin contar con el título de concesión correspondiente y extrayendo cantidades de agua sin control alguno.

Este operativo fue posible gracias a una denuncia ciudadana que permitió a las autoridades detectar este aprovechamiento irregular.

Además de la clausura del pozo, se aseguró el inmueble, el equipo de extracción y una pipa, lo cual será resguardado por las autoridades correspondientes hasta que se emita un fallo judicial determinante.

En Oaxaca, como en el resto del país, se continuarán reforzando las acciones que forman parte del programa de inspección, contribuyendo a la estrategia de ordenamiento de concesiones definida en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030.