Refuerza Pemex combate al huachicol con apoyo ciudadano e IA

Se recibieron mil 148 denuncias anónimas en 2025

Recuperó 342 mil 518 litros de combustible robado en diferentes regiones del país

Gracias a la participación ciudadana, Petróleos Mexicanos (Pemex) recibió mil 148 denuncias anónimas relacionadas con diferentes ilícitos durante 2025, lo que permitió asegurar 342 mil 518 litros de combustible, recuperar 4 mil 891 litros faltantes, y localizar 221 tomas clandestinas en distintas regiones del país.

Derivado de la atención oportuna de estos reportes, por medio del Centro Coordinador de Denuncias (CECO), Pemex detectó 49 fugas, derrames e incendios; aseguró 29 predios; localizó 10 excavaciones y 8 invasiones en el Derecho de Vía (DDV); y descubrió 5 túneles, 3 depósitos clandestinos de combustible y 96 páginas electrónicas falsas que ya fueron dadas de baja o inhabilitadas.

Del total de denuncias recibidas, 766 fueron clasificadas como de atención inmediata por su nivel de prioridad, mientras que 382 se atendieron de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno, lo que fortalece el trabajo interinstitucional.

En materia de seguridad digital, y como parte del mecanismo de colaboración entre las subdirecciones de Tecnologías de la Información y Salvaguardia Estratégica, firmado el 17 de marzo del 2022, se recibieron 216 denuncias por ilícitos cibernéticos en 2025. Los reportes fueron canalizados a la Unidad de Coordinación Técnica (UCT), para su atención legal y a la Gerencia de Seguridad de la Información, que dio seguimiento ante el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de México (CERT-MX), de la Guardia Nacional.

Uso de Inteligencia Artificial

Asimismo, la Dirección General de Inteligencia de la Guardia Nacional puso a consideración el uso de herramientas de Inteligencia Artificial de la Plataforma META, orientadas a prevenir la creación de sitios apócrifos que utilicen indebidamente la marca y el logotipo de Pemex, reforzando así la protección de la información y de las personas usuarias.

Como parte de las acciones preventivas, Pemex gestionó ante la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional la difusión del tríptico “Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos” en carreteras federales y zonas con mayor incidencia delictiva, el cual incluye los números de contacto del Centro Coordinador de Denuncias. De manera complementaria, a través de la Gerencia de Seguridad Física se distribuyeron 5 mil trípticos informativos en derechos de vía y zonas de mayor incidencia de robo de combustible.

Además, se impartieron pláticas informativas a trabajadoras y trabajadores de los centros de trabajo de las direcciones operativas de Pemex, con el objetivo de fortalecer la cultura de la denuncia anónima y ciudadana. Estas acciones se reforzaron con la aplicación de encuestas de percepción para mejorar los mecanismos de atención y prevención.

En eventos de acercamiento con la sociedad como “Garra Fest CDMX 2025” y “Expocan Internacional 2025”, en los que participó personal de la Gerencia de Seguridad Física y binomios caninos, se entregaron 750 trípticos informativos al público en general, con el fin de promover la participación ciudadana como una herramienta clave para la protección de los recursos energéticos del país.

Pemex exhorta a la población a denunciar de forma segura y anónima, las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del teléfono 800 228 9660 y al correo vigilante@pemex.com.

Combate frontal al huachicol

Según datos de Pemex, solo entre mayo de 2024 y mayo de 2025 se detectaron 15 mil 473 tomas clandestinas en ductos de combustibles a nivel nacional, una señal de que la ordeña ilegal permanece como una práctica estructurada y sistemática impulsada por organizaciones delictivas con presencia en distintas regiones del país.

Esas tomas clandestinas van desde perforaciones en ductos hasta la participación de redes que captan combustible para su venta ilegal en el mercado negro. Hidalgo, Puebla, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Baja California y Veracruz concentraron buena parte de las 5 mil 128 denuncias por el delito interpuestas por Pemex ante la Fiscalía General de la República, con un quebranto superior a 946 millones 234 304 pesos solo por combustible robado.

Estas cifras reflejan también un incremento del fenómeno en el centro del país, donde de enero a mayo de 2025 las denuncias por huachicol aumentaron hasta un 29 por ciento respecto al mismo periodo de 2024 en estados como Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México y Estado de México, lo que equivale a casi una denuncia diaria promedio.

Más allá de lo cuantificable en las tomas clandestinas, 2025 puso en evidencia otro vacío importante: la falta de registros oficiales sobre la huella tóxica del huachicol. Aunque la extracción ilegal de hidrocarburos provoca derrames de combustible que contaminan suelos, cuerpos de agua y ecosistemas cercanos a los ductos, ni Pemex ni las autoridades ambientales como Semarnat, Profepa o la Agencia de Seguridad Industrial cuentan con datos públicos precisos sobre el daño ambiental que genera este ilícito, ni sobre la extensión de la contaminación en zonas agrícolas o comunidades afectadas.

Esa ausencia de información oficial ha sido criticada por organizaciones civiles que señalan que los daños provocados por derrames derivados de tomas clandestinas quedan invisibilizados en las estadísticas ambientales.

En paralelo, 2025 también puso sobre la mesa el huachicol fiscal, una modalidad que opera desde la importación y comercialización de combustibles sin pagar impuestos ni cumplir con la normativa aduanera, lo que genera pérdidas significativas al erario.

Entre octubre de 2024 y julio de 2025 se identificaron cerca de 2 mil 937 casos vinculados a hidrocarburos en aduanas mexicanas, lo que representa un promedio de 11 hallazgos diarios relacionados con el llamado huachicol fiscal.