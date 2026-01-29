Más de 122 millones de pasajeros fueron movilizados durante 2025

Crecimiento de 2.4 por ciento

Durante el periodo enero-diciembre se transportaron 63.5 millones de personas en vuelos nacionales – En vuelos internacionales se movilizaron 58.9 millones de pasajeros, reporta Sectur

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, en 2025, el transporte aéreo regular en el país movilizó 122 millones 400 mil pasajeros, lo que representó un crecimiento de 2.4 por ciento en comparación con 2024, reflejo del dinamismo y la solidez del sector turístico y aeronáutico nacional.

“Los buenos resultados que observamos a lo largo del año confirman una tendencia positiva; todo apunta a que 2025 cerrará con cifras sólidas para el turismo y la conectividad aérea, fortaleciendo la recuperación y el crecimiento del sector en México”, afirmó Rodríguez Zamora.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) subrayó que, durante el periodo enero-diciembre de 2025, se registraron 63 millones 535 mil pasajeros transportados en vuelos nacionales, lo que significó un incremento de 3.3 por ciento respecto a 2024 y un crecimiento de 18.7 por ciento en comparación con 2019.

En el mercado nacional, Viva Aerobus y Volaris concentraron el mayor flujo de pasajeros, al transportar en conjunto 46.8 millones, cifra que representó un aumento de 6.5 por ciento frente a 2024 y un crecimiento de 69.4 por ciento respecto a 2019.

Por otra parte, Rodríguez Zamora detalló que, en cuanto a los vuelos internacionales, durante el mismo periodo se transportaron 58 millones 910 mil pasajeros, lo que significó un incremento de 1.5 por ciento en comparación con 2024 y un avance de 23.0 por ciento frente a los niveles prepandemia de 2019.

Las principales aerolíneas mexicanas que operaron vuelos internacionales fueron Aeroméxico y Volaris, al movilizar 14 millones 316 mil pasajeros, lo que representó un crecimiento de 5.1 por ciento respecto a 2024 y de 44.9 por ciento en comparación con 2019.

La secretaria de Turismo destacó que estos resultados confirman la relevancia del transporte aéreo como motor del turismo y de la conectividad del país.

“El crecimiento sostenido en el número de pasajeros aéreos es una señal clara de la confianza en México como destino turístico y del papel estratégico que juega la conectividad aérea para detonar desarrollo, empleo y bienestar en las comunidades”, concluyó.