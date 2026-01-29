Día de la Candelaria activa más de mil mdp en tamales y atole

Impacto directo en miles de microproductores

De acuerdo con datos de la Concanaco Servytur, la tradición del Día de la Candelaria generó el año pasado una derrama económica superior a los 1,200 millones de pesos a nivel nacional, exclusivamente de la venta de tamales y atoles.

Esta celebración se ha convertido en uno de los momentos de mayor activación económica para el comercio alimentario popular en el país, al concentrar el consumo en un solo día y movilizar una amplia red de productores y vendedores.

El escenario apunta a una continuidad del fenómeno para este año, con una derrama que podría mantenerse en rangos similares o incluso registrar un crecimiento nominal.

El aumento en los costos de insumos y una demanda que se mantiene prácticamente asegurada por el arraigo cultural de la fecha perfilan a la Candelaria como un evento económico estructural, más allá de su dimensión religiosa o festiva.

Aunque no existe una medición puntual sobre el consumo total de tamales en el país durante el Día de la Candelaria, estimaciones construidas a partir de datos históricos del Inegi y estudios de la industria restaurantera permiten dimensionar el tamaño del mercado. En conjunto, se calcula que alrededor de 40 millones de tamales se consumen en esta fecha a nivel nacional, con una participación relevante de canales informales, como vendedores ambulantes y mercados locales.

Con un precio promedio cercano a 25 pesos por pieza, la actividad involucra a aproximadamente 13,000 negocios dedicados a la producción y venta de tamales, lo que refuerza su peso como uno de los episodios de mayor dinamismo para la economía alimentaria popular en México.

Ventas en la CDMX

En la Ciudad de México, la Candelaria representa uno de los picos de consumo más claros de la economía popular urbana. En los últimos tres años, la derrama económica generada en la capital ha rondado los 250 millones de pesos en un solo día, concentrada principalmente en la venta de tamales, atole y champurrado.

A diferencia de otras temporadas de alto gasto, este flujo no se canaliza hacia grandes cadenas comerciales, sino que se distribuye en una red atomizada de tamalerías de barrio, mercados públicos, fondas y puestos callejeros, lo que amplifica su impacto territorial y social.

El volumen explica la magnitud del ingreso. En la capital del país, durante el 2 de febrero se llegan a producir y vender alrededor de 3.5 millones de tamales, prácticamente el doble de un día normal. Para muchos negocios, esta fecha representa uno de los ingresos más altos del año y permite compensar semanas de ventas moderadas.

Desde una perspectiva económica, el tamal reúne características clave: bajo precio unitario, producción escalable, venta inmediata y una demanda socialmente garantizada. La tradición de “pagar los tamales” tras partir la Rosca de Reyes reduce el riesgo comercial y asegura un flujo constante de clientes durante toda la jornada.

Entre 2023 y 2025, la derrama asociada a la Candelaria se ha mantenido estable en términos nominales, tanto a nivel nacional como en la capital. Sin embargo, los productores han enfrentado presiones crecientes en los costos de operación, particularmente en insumos como maíz, carne, manteca, gas y materiales desechables.