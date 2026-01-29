Tren Maya iniciará venta de boletos en Europa

Logro estratégico, de Josefina Rodríguez Zamora, durante la Fitur de Madrid

El proyecto amplía alcance internacional a través de acuerdo comercial

Durante La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el Tren Maya comenzará a vender boletos en Europa a través de una empresa asociada, como resultado de los acuerdos alcanzados por la Secretaría de Turismo en la Fitur, la Feria Internacional de Turismo más importante de Madrid. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para posicionar México como destino turístico de clase mundial y cumplir con la meta de convertir al país en el quinto con mayor número de visitantes internacionales.

La iniciativa surge de la colaboración entre la Secretaría de Turismo, la empresa Tren Maya y Mundo Maya —la empresa administrada por la Secretaría de Defensa que gestiona los hoteles vinculados al proyecto—, según explicó Sheinbaum. La funcionaria subrayó que la Secretaría de Turismo, bajo la dirección de Josefina Rodríguez Zamora, ha sido activa en la promoción del patrimonio cultural mexicano en toda Europa.

«Ella es muy activa, hiperactiva, diría yo, Josefina hace muy buen trabajo promoviendo México en todos lados del mundo», comentó la Presidenta, quien resaltó que la funcionaria trabaja continuamente con Relaciones Exteriores y Defensa para ampliar la promoción del Tren Maya y facilitar el acceso de turistas europeos.

Un aspecto crucial de esta estrategia es la expansión de capacidades de emisión de visas desde varios países europeos, ya que actualmente existen retrasos en los trámites que desalientan a potenciales visitantes. Sheinbaum indicó que esta ampliación de visas es fundamental para hacer más factible la visita de europeos a México.

La Presidenta de México contextualizó la iniciativa dentro del panorama general del turismo mexicano. Mencionó que Estados Unidos envió 14 millones de turistas a México durante el año anterior, cifra que comentó directamente al presidente Donald Trump. Sin embargo, señaló que mientras los turistas estadounidenses buscan principalmente playas y destinos variados como Zihuatanejo, los turistas europeos tienen preferencia por sitios arqueológicos y pirámides, como Calakmul, donde observó una importante presencia de visitantes italianos.

La Fitur también permitió que todos los estados de la República Mexicana presentaran su oferta turística, lo que refleja una estrategia descentralizada de promoción nacional. Sheinbaum enfatizó que el turismo representa una «industria que no tiene chimeneas», refiriéndose a que no es manufacturera, pero genera miles de empleos y proyecta la grandeza cultural de México internacionalmente.

«El turismo va creciendo mucho en México y eso es muy bueno», concluyó la presidenta de México Claudia Sheinbaum, reafirmando el compromiso del gobierno en fortalecer este sector estratégico para la economía nacional.