México, entre las primeras 10 economías turísticas del mundo

Con un valor total de 262,000 mdd

Durante 2025, el ingreso de divisas generado por visitantes internacionales ascendió a 31 mil 220 mdd

México forma parte del grupo de las diez economías turísticas más grandes del mundo, al colocarse en la séptima posición del ranking global correspondiente a 2024, según datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

El valor total del sector turístico mexicano alcanzó los 262 mil millones de dólares, lo que confirma el peso estratégico de esta actividad dentro de la economía nacional. Este posicionamiento refuerza el papel de México como uno de los destinos turísticos más relevantes a escala global y destaca la relevancia del turismo como fuente de ingresos y generación de actividad económica.

Estados Unidos encabeza la lista con un valor turístico estimado en 2.4 billones de dólares, una cifra que lo coloca muy por encima del resto de las economías analizadas.

En segundo lugar se encuentra China, cuyo sector turístico alcanzó un valor de 1.3 billones de dólares, consolidándose como una de las principales potencias del turismo a nivel mundial.

En la tercera posición se ubica Alemania, con 488,000 millones de dólares, seguida por Japón, con 297,000 millones, y el Reino Unido, con 295,000 millones de dólares.

Les siguen Francia, con 265 mil millones de dólares; México, con 262 mil millones de dólares; India, con 232 mil millones de dólares, Italia, con 231 mil millones de dólares y España, con 228 mil millones de dólares.

Estas economías reflejan la importancia del turismo como un componente relevante de su actividad productiva, apoyado en infraestructura, conectividad y elevados niveles de gasto.

Récord histórico en llegada de visitantes

De enero a noviembre de 2025, ingresaron al país 88.1 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento de 13.8 por ciento con respecto al año anterior, informó la Secretaría de Turismo federal.

“Los datos nos hablan de un año sin precedentes para el turismo en México, no sólo por la dimensión de las cifras, sino por la consistencia con la que se han sostenido a lo largo del año”, declaró la titular de la dependencia, Jesefina Rodrñiguez Zamora.

Subrayó que conforme a las Encuestas de Viajeros Internacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante los primeros 11 meses del año, el ingreso de divisas generado por visitantes internacionales ascendió a 31 mil 220 millones de dólares, cifra que refleja un incremento de 6.7 por ciento en contraste con el mismo periodo de 2024.

Indicó que únicamente en noviembre de 2025 ingresaron al país 8.79 millones visitantes, lo que representó un incremento de 15.6 por ciento, respecto al mismo mes de 2024. Además, las divisas derivadas del gasto de visitantes sumaron 3 001.6 millones de dólares, 9 por ciento más que en el mismo periodo del año previo.

La titular de Sectur puntualizó que, de enero a noviembre de 2025, el país recibió 42.6 millones de turistas internacionales, cifra superior en 5.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

Destacó que al cierre del periodo enero–noviembre de 2025, el gasto medio de las y los turistas de internación vía aérea alcanzó los mil 229.4 dólares, monto que equivale a un aumento de 5.9 por ciento frente al mismo lapso de 2024, así como de 22.1 por ciento en comparación con 2019.

Por otra parte, destacó que los distintos puertos del país recibieron 10.1 millones de excursionistas en crucero, lo que implicó un aumento de 12.3 por ciento respecto a 2024 y de 25.5 por ciento en comparación con 2019.

En ese mismo periodo, precisó que el ingreso de divisas por parte de excursionistas en crucero alcanzó 847.9 millones de dólares, equivalente a incrementos de 13.5 por ciento en relación con 2024 y de 53.8 por ciento frente a 2019.

“De acuerdo con la política impulsada por la Presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, seguiremos promoviendo un modelo de turismo que genere Prosperidad Compartida y valor real en los territorios, beneficiando a comunidades, empresas y trabajadoras y trabajadores del sector”, finalizó.

Solidez del país en 2026 en turismo e inversión

México enfrenta un escenario favorable en materia económica y turística rumbo a 2026, impulsado por la atracción de inversión, el fortalecimiento del sector financiero y la celebración de eventos internacionales de alto impacto, como la Copa Mundial de la FIFA 2026. Así lo expusieron BBVA México y la Secretaría de Turismo (Sectur) durante el Foro Turismo e Inversión, realizado en Madrid, España.

En el encuentro participaron autoridades federales y estatales, así como más de 300 empresarios, con el objetivo de posicionar al país como un destino confiable para la inversión turística y productiva. En este contexto, se presentaron los avances de la estrategia Avanzamos por México, orientada a fortalecer a micro y pequeños negocios del sector turístico mediante digitalización, capacitación y acceso al financiamiento.

Desde marzo de 2025, esta iniciativa ha permitido canalizar alrededor de 5,400 millones de pesos en financiamiento a casi 2,000 microempresas, principalmente artesanos, prestadores de servicios turísticos, negocios gastronómicos y operadores de tours, ubicados en 250 municipios, 177 Pueblos Mágicos y 73 comunidades con vocación turística. Asimismo, cerca de 9,000 pequeños comercios se incorporaron a esquemas de cobro digital, lo que facilitó su inclusión financiera.

México, el segundo país más hermoso del mundo

México volvió a colocarse en el centro de la conversación turística internacional tras aparecer como el segundo país más hermoso del planeta en 2025, de acuerdo con la prestigiosa revista Condé Nast Traveler. Solo Australia quedó por encima en un listado que evalúa paisajes naturales, patrimonio cultural y monumentos emblemáticos de decenas de naciones.

Para el país, el reconocimiento llega en un momento clave: el turismo se reafirma como uno de los motores de la economía, mientras la conversación global gira hacia temas como sostenibilidad, inclusión y conservación, valores que la propia revista considera fundamentales en su línea editorial desde 1987.