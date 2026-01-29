Compromiso social de UAEMéx, reconocido con el Premio Municipal de la Juventud 2025

La egresada Victoria González Herrera y el estudiante Isaac López Martínez destacan por impulsar acciones sociales y ambientales desde la Autónoma mexiquense

Toluca, Méx.- La responsabilidad comunitaria y la participación activa de las juventudes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fueron reconocidas con el Premio Municipal de la Juventud 2025, en la modalidad de Labor Social y Ambiental, otorgado a la egresada de la Facultad de Antropología, Victoria González Herrera, y al estudiante de bachillerato del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria, Isaac López Martínez.

Este reconocimiento distingue a jóvenes cuyo espíritu solidario y compromiso social impulsan acciones orientadas a la construcción de una sociedad más justa y sustentable.

En este contexto, Victoria González Herrera, originaria de Jiquipilco, Estado de México, subrayó que su formación universitaria fue clave para consolidar su vocación social. “Mi vida universitaria estuvo llena de aprendizajes e historias; construí una red que hasta hoy sigue siendo parte fundamental de quién soy, especialmente mis profesoras y profesores. En la Universidad encontré un propósito: el deseo de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos”, expresó.

Por su parte, Isaac López Martínez, de 17 años y originario de Toluca, destacó que su experiencia como estudiante de la UAEMéx ha sido enriquecedora tanto en el ámbito académico como en el social, al considerarla un espacio esencial para su desarrollo personal y profesional. Asimismo, señaló que la convivencia con compañeros y docentes ha ampliado su visión sobre la realidad social.

“En mi escuela he participado en labores sociales junto con mis compañeros. Conocemos distintas realidades que nos permiten abrir los ojos; ha sido un espacio de aprendizaje, lleno de experiencias compartidas con maestros y estudiantes, donde me he formado académicamente”, compartió.

La trayectoria de Victoria González Herrera en la labor social se sustenta en el trabajo colectivo desarrollado desde Marea Roja, una iniciativa surgida en la Facultad de Antropología que busca promover la educación en salud menstrual entre mujeres de diversas comunidades de Toluca y de municipios como Almoloya de Juárez, Villa de Allende y Naucalpan.

“Escuchar las historias de las mujeres sobre su menstruación es un paso fundamental para alcanzar la dignidad menstrual; es necesario escuchar, reflexionar y problematizar para dignificar”, enfatizó la galardonada.

En el caso de Isaac, el premio representa la continuidad de un proceso iniciado desde la infancia, caracterizado por su participación en parlamentos juveniles, ejercicios democráticos y actividades académicas vinculadas con acciones directas en beneficio de su comunidad escolar.

En este sentido, el Premio Municipal de la Juventud no sólo visibiliza el impacto que pueden generar cuando se articula la formación académica con la acción colectiva, sino que también representa un compromiso social en favor de un futuro más equitativo e incluyente.