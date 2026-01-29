¿Dónde está Ojeda?

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

En pleno Polanco, una de las zonas más concurridas de la capital del país, se ve caminar por sus calles, algunas veces, a Rafael Ojeda Durán, ex secretario de Marina.

Resulta falso que el almirante haya salido del país o se encuentre oculto y se prepare para la defensa de sus sobrinos vinculados al tráfico de huachicol.

El ex secretario de Marina, confían sus cercanos que no sabía nada del tema, aunque no defiende a sus sobrinos, familiares por el lado de su ahora ex esposa.

Los señalamientos a una supuesta protección a los dos vicealmirantes por parte de Ojeda, durante su ejercicio como titular de marina, inquietan al almirante que niega en corto tales afirmaciones.

El abogado de los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna (sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán,) acusa al ex secretario de Marina de ser responsable de nombramientos vinculados con una red dedicada al tráfico ilegal de combustibles, el llamado huachicol fiscal.

Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías, cuestionó el por qué no se investiga al ex secretario, pese a su vínculo familiar con los hermanos Farías Laguna, señalados de liderar la red criminal y designar a marinos en aduanas para permitir el contrabando de combustible.

El requerimiento del abogado no ha sido atendido, hasta ahora, por lo que Ojeda Durán no es requerido por autoridad alguna.

Quienes han visto o hablado con el ex secretario Ojeda Durán afirman que está tranquilo, vive en un departamento en Polanco y su vida cambió diametralmente al dejar el cargo, ejercido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Consideran que los señalamientos en su contra parten de algunos malquerientes que se vieron afectados durante su ejercicio administrativo.

Uno de los cambios en la vida del ex titular de Marina fue el divorcio de su ahora ex esposa, la tía de los hermanos Farías Laguna, por lo demás, ni se esconde, ni trata de escabullirse de autoridad alguna.

El caso del huachicol fiscal es uno de los temas pendientes del gobierno mexicano que no avanza por la lentitud del sistema judicial mexicano.

En marzo de 2025 fue detectado un cargamento de 10 millones de litros de diésel que entraron de manera ilegal al país, por lo que las investigaciones llevaron a la detención de 14 personas que, supuestamente manejaban una red de huachicol, entre los que había tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino en retiro y cinco ex funcionarios de aduanas.

**********

La violencia en Sinaloa abarca todos los sectores. Dos diputados locales de MC fueron atacados a balazos en plena capital del estado, Sergio Torres, considerado el próximo candidato de su partido al gobierno estatal, y Elizabeth Montoya fueron baleados. No es la primera ocasión que un representante popular sufre los embates de la delincuencia. Se recuerda el caso de Héctor Melesio Cuén, diputado federal electo, cuyo crimen aún no ha sido aclarado… El domingo 1 de febrero se instala el nuevo período ordinario del Congreso de la Unión, donde el tema de la reforma electoral es el más atrayente y se verá si la ratificación de la alianza entre Morena, PT y PV, rinde los frutos esperados.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com