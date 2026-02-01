Aldo Bartra traduce el fenómeno digital al papel

Con «Preguntas que no te dejan dormir»

Redefine la divulgación científica desde el entretenimiento

Por Arturo Arellano

El creador de El Robot de Platón, uno de los canales de ciencia más influyentes del mundo hispanohablante, lanza su cuarto libro combinando rigor científico con humor inteligente. La obra recopila preguntas que desvelan a millones de seguidores, ofreciendo respuestas desde una perspectiva científica accesible y entretenida.

Aldo Bartra ha pasado una década acercando millones de personas a temas de física, astronomía, biología y filosofía a través de El Robot de Platón. Ahora, con «Preguntas que no te dejan dormir», el youtuber y divulgador científico realiza un salto estratégico hacia el libro impreso, transformando su popular sección de shorts en una obra que despierta curiosidad, entretiene y expande la conciencia científica del lector. No es solo divulgación convencional; es un recorrido narrativo por lo más desconcertante del universo, donde preguntas aparentemente tontas revelan respuestas fascinantes.

En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, Bartra explicó el origen de este proyecto: «El Robot de Platón habla de ciencia y tiene una sección que se llama ‘Preguntas que no te dejan dormir’, que son shorts. Es algo que se ha vuelto muy conocido, y se me ocurrió hacer un libro con esta temática, aprovechando que las personas tienen estas incógnitas». El autor subraya que aunque las preguntas pueden parecer «tontas o absurdas», la mayoría resulta «muy interesante» cuando se abordan desde la perspectiva científica.

El libro representa el cuarto proyecto editorial de Bartra, pero con una propuesta que mantiene la esencia de su trabajo audiovisual. «Lo que trato de hacer es básicamente contar lo que cuento también en los videos. Mi estilo es ameno, uso memes, chistes internos que tenemos con mis seguidores. Trato de hacerlo breve, no tan técnico, digerible», comenta el divulgador, demostrando una estrategia clara de conservar la accesibilidad que caracteriza a su contenido digital.

Un trabajo de investigación riguroso tras cada pregunta

Detrás de cada respuesta que ofrece el libro existe un proceso de investigación meticuloso. Las preguntas provienen de diversas fuentes: mensajes de suscriptores, comentarios en redes sociales, e inquietudes propias del autor. «Leo la pregunta y noto que mucha gente quiere saber la respuesta. Busco información en páginas de divulgación científica, revistas, foros. La mayoría de la información está en inglés, y no porque desconfíe del contenido en español, pero hay más información en inglés», explica Bartra.

El autor ejemplifica su metodología con temas específicos: «Hay muchas preguntas en torno a los viajes a la Luna, y la información al respecto del alunizaje está en páginas en inglés, con aportes de ingenieros y científicos que han participado en los programas. También busco en foros de gente especializada». Este rigor en la investigación es fundamental para mantener la credibilidad científica sin sacrificar la amenidad narrativa.

Preguntas que trascienden lo ordinario

El espectro temático del libro es amplio: cuestiones sobre la mente, el universo, astronomía, medicina, y especulaciones sobre fenómenos físicos cotidianos. Entre las interrogantes que más han cautivado a Bartra durante sus diez años de carrera destaca una particularmente intrigante: «¿Por qué la Tierra no tiene anillos?». Otra que lo fascinó fue el descubrimiento de «una nube perpetua que existe en una isla del sur», demostrando que incluso después de una década explorando la ciencia, el universo continúa sorprendiendo al divulgador.

El libro también aborda cuestiones de la cultura popular con rigor científico. Bartra menciona entre sus ejemplos: «si podría ser posible el Kame Kame Ha de Goku», evidenciando cómo la obra conecta las expectativas del lector moderno —criado entre entretenimiento digital y curiosidad científica— con respuestas fundamentadas.

Un producto para mentes curiosas

Bartra define el público objetivo de su obra con claridad: «El libro es para cualquiera que tenga una mente curiosa, que tenga preguntas sobre la mente, el universo, astronomía, medicina. Vas a encontrar respuestas a muchas preguntas curiosas». Esta democratización del acceso a la información científica es coherente con la misión que ha perseguido desde El Robot de Platón.

El lanzamiento de «Preguntas que no te dejan dormir» no marca el final del proyecto literario de Bartra. El autor ya está trabajando en un siguiente título con una temática distinta: «Tengo planeado otro libro sobre las cosas que nos falta descubrir, sobre qué queda de tarea por hacer en muchos ramos, las cosas más importantes y llamativas. Estoy trabajando en ello». Esta proyección sugiere que la transición del contenido digital al papel apenas comienza para el creador de El Robot de Platón.

«Preguntas que no te dejan dormir» está disponible en todas las librerías de prestigio, en línea a través de Amazon, y llegará al mercado peruano en abril de 2026. Los interesados en seguir el trabajo de Bartra pueden encontrarlo en redes sociales bajo el nombre de El Robot de Platón, donde continúa generando contenido audiovisual que complementa su obra editorial.