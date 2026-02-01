En el SUTEyM, hay unidad y diálogo, afirma el dirigente Jesús Durán Camacho

Segundo Informe de actividades, en Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- El Secretario General del SUTEyM de este municipio, Jesús Durán Camacho, presentó su segundo Informe de Actividades y aprovechó para realizar la importante celebración del día del Servidor Público 2025.

Ante miles de trabajadores sindicalizados de esta localidad, Jesús Durán, afirmó que ese sindicato está lista para enfrentar los nuevos retos de este año, ya que hoy más que nunca, privilegia la unidad y la buena comunicación con los agremiados, «pues somos una sola fuerza y juntos conformamos un gran equipo», recalcó.

Jesús Durán detalló durante su discurso, que esta base sindicalizada se ha creado con mucho esfuerzo, dedicación y trabajo, «enfrentaremos importantes retos que tendrán que impulsar el desarrollo de la organización y del comité Ejecutivo Seccional de Tlalnepantla, mismos que serán afrontados con inteligencia, liderazgo, dedicación»,

En ese sentido, El Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEyM), Herminio Cahue Calderón, atestiguó la asamblea ordinaria de la sección Tlalnepantla de ese gremio.