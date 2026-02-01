Repavimenta Huixquilucan calle El Laurel, en la colonia Palo Solo

Programa de Reordenamiento Vial

Vialidades; agiliza tránsito

Huixquilucan, Méx.- Como parte del programa de Reordenamiento Vial en la colonia Palo Solo, el gobierno de este municipio repavimentó la calle El Laurel, lo que permitirá seguir avanzando en agilizar el tránsito vehicular y mejorar la movilidad para que los habitantes de la Zona Popular Baja reduzcan los tiempos de traslado y circulen con mayor seguridad.

Previo a la entrega de la calle El Laurel, donde se repavimentaron de cerca de 611 metros cuadrados con concreto hidráulico, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco destacó que su administración impulsa la mejora del tránsito, tanto para peatones como vehículos, a través de diversas acciones, como obras y la liberación de vialidades, ya que esto impacta de manera directa en la vida cotidiana de los huixquiluquenses.

“Agradezco su apoyo y tolerancia, mientras se realizaban los trabajos de repavimentación de esta calle. Nuestra misión es brindar calles y avenidas de calidad para todos los usuarios que circulan sobre las mismas. En 2026, seguiremos con nuestro intenso Programa de Obra Pública que ha caracterizado a Huixquilucan en los años recientes”, comentó la alcaldesa.

En tanto, la directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez, explicó que esta obra requirió de una inversión mayor a 888 mil pesos, pues además de la repavimentación, contempló el balizamiento en guarniciones y flechas, limpieza de zanjas y coladeras, entre otros trabajos que cambian la imagen urbana de la zona y aumenta la plusvalía de las viviendas.

“Hoy estamos entregando esta obra que fue solicitada hace algún tiempo y, hoy, es una realidad. Gracias a la labor de la alcaldesa Romina Contreras por estar siempre atenta de las necesidades de la gente y hacer todo lo posible por brindarles soluciones eficientes y que dejan una huella por muchos años”, dijo.