Fortalece en Naucalpan recuperación de espacios con apoyo de ciudadanos

Obras viales en la colonia Nueva San Rafael

Naucalpan. Méx.- El Gobierno de esta localidad, continúa fortaleciendo la recuperación de calles y espacios públicos a través del programa La COMUNA, una estrategia impulsada por el alcalde Isaac Montoya Márquez para transformar las colonias del municipio con la participación vecinal y el trabajo conjunto.

El Presidente Municipal supervisó los trabajos de rehabilitación de la calle Cultura Maya, en la colonia Nueva San Rafael, donde el gobierno municipal aporta los materiales, la supervisión técnica y la maquinaria, mientras que las y los vecinos contribuyen con trabajo comunitario, fortaleciendo la organización y el sentido de pertenencia.

El Alcalde vecino de esta zona de Naucalpan, enfatizó que desde su visita en la que se rebasó el río en épocas de lluvias, se planteó acudir a esta colonia para mejorar calles que se encontraran en condiciones deterioradas.

Durante el recorrido, se destacó que esta intervención responde a un compromiso asumido desde visitas anteriores, cuando esta zona enfrentaba afectaciones recurrentes por desbordamientos del río e inundaciones, que ponían en riesgo viviendas y la seguridad de las familias. A través de la coordinación con instancias federales y estatales, con las gestiones que se hicieron con la sensibilidad del gobierno de México, de OCAVM, con Conagua, se llevó a cabo una intervención que permitió eliminar riesgos históricos y proteger hogares que estaban en peligro.

El programa la COMUNA tiene como principio avanzar parejo y con organización, retomando la mística comunitaria con la que se construyeron muchas colonias de Naucalpan, donde vecinas y vecinos, con el acompañamiento del gobierno, transforman sus propias calles. Señaló que, se va a avanzar con este programa, “lo único que se pone como requisito es que se organicen y es que digan si jalamos, y jalamos parejo”.