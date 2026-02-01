Realiza Ecatepec operativo “Transporte Seguro”

Ecatepec, Méx.- Con el despliegue de elementos de fuerzas federales, estatales y municipales, además de Policía de Género y la Unidad Canina, se realizó el operativo “Transporte Seguro”, que supervisó la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss en Jardines de Morelos y busca prevenir robos a pasajeros, acoso o agresiones a mujeres en sus traslados. El despliegue se realizó en avenida Jardines de Morelos, donde participaron elementos de Tránsito, Prevención del Delito, Metropolitana Sector 16, Grupo de Operaciones Especiales, Unidad Canina, Marina y Guardia Nacional. La alcaldesa refirió que de manera permanente se aplica el operativo con respaldo de Guardia Nacional, Marina y todos los grupos tácticos, con el objetivo de brindar tranquilidad a quienes se trasladan al trabajo o escuela en el municipio o fuera de él.