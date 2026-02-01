British Council lanza convocatoria nacional de apoyo económico para posgrados en Reino Unido

Cerrar la brecha de género en STEM en México:

Diez mujeres mexicanas recibirán apoyo económico para cursar un posgrado STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) en el Reino Unido, con un apoyo mínimo de £40,000 libras por beneficiaria

En un contexto donde la participación de las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) sigue siendo limitada tanto en México como a nivel global, el British Council, la organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas, anunció la apertura de la convocatoria 2026 de su programa Women in STEM (Mujeres en STEM). Por sexto año consecutivo, esta iniciativa ofrece apoyo económico para cursar estudios de posgrado en el Reino Unido, con el objetivo de eliminar las barreras económicas que históricamente han limitado el acceso de las mujeres a estos campos.

“Una de las formas más efectivas de cerrar la brecha de género es garantizar que los estudios en STEM sean una opción real y alcanzable para las mujeres. Este programa transforma talento en oportunidades y contribuye a construir un ecosistema más diverso, innovador y representativo en México”, señaló Darren Coyle, director del British Council para México y el Caribe.

En esta edición, diez mujeres mexicanas recibirán apoyo económico para cursar una maestría de un año en el Reino Unido: cinco en Cardiff University y cinco en University of Essex. Estos apoyos económicos cuentan con el respaldo de Fundación Coppel y del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT), de los cuales dos, con el respaldo de esta última institución, están destinados específicamente a mujeres originarias de San Luis Potosí.

Rosalba Medina Rivera, titular del COPOCYT, refirió que esta estrategia de apoyo internacional corresponde al compromiso del Gobierno del estado de San Luis Potosí por impulsar la equidad sustantiva en la ciencia, gracias a los recursos de las multas electorales que se destinan al sector.

Un desafío que convoca a la acción

La convocatoria se abre en un escenario particularmente desafiante. De acuerdo con la UNESCO, las mujeres representan apenas un tercio de la comunidad científica a nivel global, una proporción que se ha mantenido prácticamente sin cambios en la última década. En los países del G20, incluido México, solo el 22% de los empleos en STEM son ocupados por mujeres y apenas una de cada diez posiciones de liderazgo en estas áreas está en manos femeninas. A ello se suma que, incluso cuando participan en estos sectores, perciben en promedio 85% o menos del salario de sus pares hombres y enfrentan mayores niveles de discriminación.

En México, la brecha es especialmente visible. Estimaciones de la UNAM indican que la participación femenina en licenciaturas STEM va del 30% en ingenierías, a escasamente un 11% en matemáticas. Por su parte, el IMCO señala que sólo tres de cada diez profesionistas STEM en el país son mujeres y advierte que, de mantenerse el ritmo actual, la paridad de género no se alcanzaría sino hasta el año 2062.

María José Mojardín López, coordinadora de Perfiles en Desarrollo, de Fundación Coppel, explicó que: “Para Fundación Coppel, la educación es una palanca clave de movilidad social y las mujeres son protagonistas de ese cambio. Creemos que cerrar brechas educativas para las mujeres es una de las acciones más efectivas para construir sociedades más justas, productivas y resilientes. Por eso trabajamos para fortalecer sus capacidades, acompañar su desarrollo y asegurar que tengan acceso a oportunidades que les permitan ejercer su liderazgo y transformar su entorno”.

La baja participación de mujeres en STEM no es solo un problema de desigualdad: tiene efectos directos en la capacidad de innovación, competitividad económica y desarrollo sostenible del país. La evidencia muestra que los equipos diversos generan soluciones más eficaces, tecnologías más inclusivas y mejores decisiones. Cuando las mujeres quedan fuera de estos espacios, México pierde talento clave para enfrentar desafíos estratégicos como la transición energética, el desarrollo tecnológico, la salud pública y el cambio climático. A nivel individual, esta exclusión también limita trayectorias profesionales, perpetuando brechas económicas y sociales.

Abriendo oportunidades para que más mujeres lideren

Desde su creación, el programa Women in STEM ha colaborado con 43 universidades líderes del Reino Unido y ha beneficiado a cerca de 500 mujeres a nivel global con apoyo económico. En México, más de 48 mujeres han sido beneficiadas hasta la fecha, conformando una red de egresadas que hoy se desempeñan en sectores clave de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas e innovación.

Más allá del apoyo económico, el programa ofrece una experiencia integral orientada a fortalecer el desarrollo académico, profesional y personal de las beneficiarias:

apoyo económico tiene un valor mínimo de £40,000 libras.

Acceso a universidades de clase mundial, reconocidas internacionalmente por su excelencia en ciencia e investigación.

Impulso profesional, fortaleciendo el perfil académico y laboral de las participantes y su capacidad para generar impacto en México a su regreso.

Redes de egresadas, que facilitan el intercambio profesional y la vinculación con una comunidad global de exalumnas del Reino Unido.



Proceso de aplicación

Los programas académicos iniciarán entre septiembre y octubre de 2026. Cada universidad participante cuenta con su propio proceso de solicitud, por lo que los requisitos específicos, características de los programas y fechas clave deben ser consultados aquí. Adicionalmente, el 25 de febrero a las 18:00 horas (Tiempo del Centro) se llevará a cabo un webinar informativo para conocer más sobre el programa y recibir orientación sobre el proceso de postulación.

De manera general, los criterios de elegibilidad incluyen: contar con nacionalidad mexicana, ser residente permanente en México, tener pasaporte vigente, poseer un título universitario que permita el acceso a uno de los programas de posgrado seleccionados, cumplir con el nivel de inglés requerido por la universidad correspondiente, demostrar la necesidad de apoyo financiero para poder cubrir los estudios y tener experiencia profesional o un interés sólido en el área de estudio elegida.

Para University of Essex, las aspirantes podrán postularse a maestrías en áreas clave como Data Science, Inteligencia Artificial, Robótica, Biotecnología, Salud Pública Global, y Cambio Climático, programas alineados con algunos de los principales desafíos tecnológicos, ambientales y de salud a nivel global. La fecha límite de aplicación para esta universidad es el 30 de abril de 2026.

Por su parte, Cardiff University ofrece una amplia gama de posgrados en Ingeniería, Energía Sustentable, Inteligencia Artificial, Diseño Urbano, y enfoques Net Zero, entre otros, reforzando su liderazgo en innovación, sostenibilidad y desarrollo de infraestructura. La fecha límite para aplicar a estos programas es el 30 de abril de 2026.

“Este programa no solo abre puertas académicas, sino también construye referentes y redes que inspiran a más mujeres a imaginarse, desarrollarse y consolidarse en STEM”, destacó Isabel Gil, directora de Cooperación Cultural y Educativa y Jefa de Artes del British Council en México.