LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE MÉXICO AVANZA EN LA FORMACIÓN EN GESTIÓN DE RECURSOS BIOCULTURALES

La primera generación del Diplomado “Gestión Cultural de base comunitaria. Cultura y recursos bioculturales” contó con 91 graduados; la convocatoria para la siguiente edición se publica en febrero de 2026

Durante el programa formativo, organizado por la Dirección General de Formación y Gestión y la Universidad de Colima, se abordó la experiencia de las comunidades indígenas y afromexicanas, campesinas y rurales del país

Organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Formación y Gestión, en colaboración con la Universidad de Colima, mediante la Coordinación General de Extensión, el Diplomado “Gestión Cultural de base comunitaria. Cultura y recursos bioculturales” concluyó sus actividades con una ceremonia de clausura en línea, la tarde del 29 de enero de 2026.

El programa formativo responde a la atención cultural del medio ambiente, así como la identificación y gestión de los recursos bioculturales en los territorios, parte del patrimonio cultural de México. En él, se brindaron conocimientos, estrategias y herramientas a más de 90 personas, quienes concluyeron el primer diplomado en gestión de recursos bioculturales que se impulsa en América Latina.

A lo largo del programa participantes y docentes compartieron conocimientos transdiciplinarios y saberes comunitarios sobre territorios y paisajes, medio ambiente, recursos naturales, sostenibilidad, cultura alimentaria y salud, así como sobre lenguas originarias, creación artística y artesanal, prácticas tradicionales y rituales, entre otros aspectos indisolubles entre la vida cultural y el medio natural.

En particular, se abordó la experiencia de las comunidades indígenas y afromexicanas, campesinas y rurales del país. El programa concluyó con la elaboración de proyectos colectivos de gestión cultural y artística con énfasis en la bioculturalidad y los contextos locales o regionales, que se desarrolló en octubre de 2025.

En la ceremonia participaron, en representación del rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, Carlos Ramírez Vuelvas, y, en representación de la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, la directora general de Formación y Gestión Cultural, Lucina Jiménez López. También se contó con la presencia de la directora general de Educación Continua de la Universidad de Colima, Almira Escalera Valdovinos.

Carlos Ramírez Vuelvas felicitó a las y los participantes en nombre de la Casa de estudios colimense, por concluir de forma exitosa la primera edición del diplomado; así mismo, reconoció el esfuerzo y dedicación vertidas en el mismo, así como el compromiso con sus contextos territoriales.

Por su parte, Lucina Jiménez comentó que con el diplomado México responde a inquietudes presentes en el mundo, ya que las naciones buscan formas de atender, desde la cultura, la identificación, protección y definición de estrategias para proteger recursos bioculturales que son fundamentales para la preservación y conservación de la diversidad biológica y genética de plantas, especies animales y espacios que tienen un gran valor simbólico para las comunidades.

Agregó que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México tiene interés de que la formación en gestión cultural se comparta con las principales instituciones educativas públicas del país. La Universidad de Colima marcó una pauta importante al sumarse a la experiencia formativa y contribuir al nuevo propósito que subraya la política pública de la actual administración.

El Diplomado seguirá en contacto con quienes impulsan los proyectos que se diseñaron como parte del proceso de co-creación del conocimiento.

Además, se informa que el Diplomado “Gestión Cultural de base comunitaria. Cultura y recursos bioculturales” tendrá una segunda edición. La convocatoria estará disponible a partir del 16 de febrero de 2026, se invita a las personas interesadas a mantenerse atentas a las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y de la Universidad de Colima para conocer más información.