Delfina encabeza el mayor respaldo a la Presidenta en su defensa de la soberanía: Horacio Duarte Olivares

“Hay unidad, convicción y mucha fuerza política”

La gobernadora Gómez Álvarez recordó que el movimiento de transformación mexiqunse es cercano a la gente y atiende principalmente a los más necesitados, destaca el Secretario de Gobierno

Toluca, Estado de México.- Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno afirmó que, con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Estado de México se consolida como la fuerza política con mas empuje del país, con unidad y convicción por la defensa de la soberanía nacional en apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Con nuestra Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, hay unidad, hay convicción y mucha fuerza política por la patria y la defensa de la soberanía nacional”, publicó Duarte Olivares en sus redes sociales tras la asistencia de la gobernadora Delfina Gómez a las Jornadas en Defensa de la Soberanía Nacional este domingo en Toluca.

“Hoy desde la capital mexiquense reafirmamos: ¡Presidenta, no está sola!, ¡en Estado de México la queremos y respaldamos hoy y siempre!”, recalcó el encargado de la política interna de la entidad.

En su mensaje y ante una plaza abarrotada por mexiquenses de los 125 municipios, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez recordó que el movimiento de transformación mexiqunse es cercano a la gente y atiende principalmente a los más necesitados.

Además, reiteró que con el trabajo de servicio en territorio que el movimiento de transformación realiza día a día en la entidad, se está haciendo patria en todo el Estado de México.