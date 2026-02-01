En una semana, el gobierno del Edomex evita pagos por 6.5 mdp a extorsionadores

Denuncias al 089 “cierran la caja” a la extorsión

La coordinación entre los tres niveles de gobierno en la Mesa de Paz , que encabeza Delfina Gómez mejora los resultados en la estrategia de seguridad

Toluca, Estado de México.– En tan solo siete días se evitó el pago de seis millones 502 mil 707 pesos por fraude y extorsión telefónica gracias al seguimiento a las denuncias ciudadanas, una prioridad dentro de las estrategias de seguridad implementadas en la Mesa de Paz, que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la cual protege el patrimonio de las y los mexiquenses.

“Este viernes, desde el #C5 de #Toluca, encabecé la Mesa de Paz, donde gracias a las acciones de la Policía Cibernética, del 22 al 28 de enero se evitó el pago de más de 6 millones y medio de pesos en intento de extorsión.

Invito a todas y todos a seguir denunciando este delito al 089. Su llamada es confidencial y esencial para que juntas y juntos acabemos con este ilícito”, dijo la mandataria mexiquense en sus redes sociales.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), con la pronta respuesta se solucionó el 77 por ciento del total de 791 denuncias realizadas del 22 al 28 de enero por llamadas de fraude, extorsión, maliciosas, de amenaza, extorsión electrónica, derecho de piso, entre otras.

El gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez exhorta a denunciar inmediatamente al 089, línea que opera las 24 horas del día, los 365 días del año, en la que se determina e identifica la modalidad del delito para su pronta atención.

A la sesión número 18 del año asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; así como representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.