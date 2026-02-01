Tren El Insurgente beneficia a 5 millones de mexiquenses

Con traslados rápidos y seguros

Toluca, Estado de México.– El Tren Insurgente en el Estado de México se ha convertido en una opción de movilidad rápida y segura que beneficia de manera directa a más de cinco millones de mexiquenses. Este sistema de transporte, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, conecta al Valle de Toluca y la Ciudad de México en un recorrido de 40 minutos.

Atiende una demanda diaria de entre 235 y 240 mil usuarios y opera en 50 kilómetros entre las cuatro estaciones que hay en la entidad mexiquense —Zinacantepec, Toluca, Metepec y Lerma— y la de Santa Fe en la capital del país. Desde su puesta en operación, en septiembre de 2023 hasta octubre de 2025, ha dado servicio a más de 12.6 millones de personas.

Su trayecto total será de 58 kilómetros, hasta la estación Observatorio que está próxima a inaugurarse, lo que permitirá la conexión directa con la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

El servicio brinda a personas trabajadoras y estudiantes más tiempo para la convivencia familiar, el estudio y el descanso, lo que representa un avance tangible en la calidad de vida de quienes se desplazan desde municipios con alta demanda de movilidad.

Este lunes, inauguración del último tramo

La presidenta Claudia Sheinbaum inaugurará este lunes 2 la operación total del Tren El Insurgente desde Toluca hasta Observatorio, con lo que el sistema operará de manera continua desde Zinacantepec, en el Estado de México (Edomex), hasta la Ciudad de México.

Con la puesta en marcha del tramo hasta Observatorio, las autoridades federales prevén una mejora sustancial en la capacidad operativa del tren.

El sistema contará con 16 trenes en circulación y dos más de reserva, con una frecuencia de paso aproximada de cada seis minutos.

El Tren Interurbano podrá alcanzar una velocidad máxima de hasta 160 kilómetros por hora, con un promedio de operación de 90 kilómetros por hora.

El recorrido total de 58 kilómetros se realizará en aproximadamente 40 minutos, lo que representa una reducción significativa frente a otros medios de transporte.

El costo del recorrido completo de Zinacantepec a Observatorio será de 90 pesos, una tarifa inferior al precio del transporte por autobús, que supera los 112 pesos y puede implicar traslados de más de dos horas.